影／2020小鎮藝術節　盡在二水「藝」展微美風華

一年一度小鎮藝術節將於11月14日起至11月22日連續兩個週末假日精采演出，今年國立彰化生活美學館選在彰化東南角最純淨的二水鄉舉行，今（10）日下午在二水林先生廟舉辦宣傳會，源泉社區不老樂團賣力演出為活動暖場，彰化生活美學館長尹彙武邀請大家齊聚二水，用玩樂體驗品味二水小鎮藝術節。

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▲源泉社區不老樂團賣力演出為2020小鎮藝術節活動暖場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲源泉社區不老樂團賣力演出為2020小鎮藝術節活動暖場。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

以〈化裝舞會〉等經典歌曲為人熟知的藝人于台煙特地現身，于台煙說，她曾在二水鄉求學，也相當的懷念第二故鄉-二水，也報名參加黑泥田野餐會；二水鄉長蘇界欽說，彰化生活美學館首次結合餐桌、定向遊戲、野餐音樂、文化遠朋，帶領民眾及外國人親臨二水小鎮，實景體驗在地歷史感，有助於提升二水在地多元與自由價值感，形塑社區文化自信與國際感。

▲2020小鎮藝術節彰化生活美學館選在二水鄉舉行，邀請大家齊聚二水，用玩樂體驗品味二水小鎮好山好水好人情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲2020小鎮藝術節彰化生活美學館選在二水鄉舉行，邀請大家齊聚二水，用玩樂體驗品味二水小鎮好山好水好人情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

尹彙武說，2020小鎮藝術節系列活動有別於以往，推出「黑泥田野餐會、田野餐桌、水水巡遊趣、流域散策市集、流域生活工坊、流域地景微型展、定向尋寶、文化遠朋、藝文展演」等九大主題，用玩樂體驗品味二水的好山好水好人情。

▲2020小鎮藝術節推出黑泥田野餐會、田野餐桌，用玩樂體驗品味二水的好山好水好人情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲2020小鎮藝術節推出黑泥田野餐會、田野餐桌，用玩樂體驗品味二水的好山好水好人情。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

尹彙武表示，活動以「二水八風快樂來，作夥瘋寶逗鄉趣」為主題，透過「藝術」及「生活」，串起文化與社區產業發展樣貌，不僅帶來37場次表演活動，以二水源泉社區周邊稻田及八堡水圳周圍，規劃晴空舞台、流域舞台兩大區域表演節目，欣賞來自台灣各地、各族群的演出，藉由開放舞台與表演的結合，讓觀眾在聆聽音樂、觀賞表演之餘，還可以感受二水秋天稻田間徐徐樂音、水圳聲、蟲鳴鳥叫。

▲以〈化裝舞會〉等經典歌曲為人熟知的藝人于台煙特地現身2020小鎮藝術節宣傳會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲以〈化裝舞會〉等經典歌曲為人熟知的藝人于台煙特地現身2020小鎮藝術節宣傳會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

除了結合籠仔篙傳統技藝，更以「巡遊趣」走讀遊演形式，精選二水經典景點，勾串成社造人文及歷史產業2條路線，讓看表演的民眾，可以和表演團體一起走踏二水，從濁水溪流域出發，在國家文化記憶庫裡，共同記錄台灣人文及產物，認識二水的多元人文風景。