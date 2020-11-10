影／翻轉彰化　新亮點、復合型商場將投資十八億

為帶動鹿港商圈大躍進振興經濟，彰化縣政府正式推出「鹿港轉運站BOT開發案」，將前往中、北部舉辦招商引資說明會，將投資十八億，闢建一棟樓高十層、地下兩層「復合型商場」，希望超前佈署，在疫情平息後能帶來國際觀光新商機！

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▲為帶動鹿港商圈大躍進振興經濟，彰化縣政府規劃開發近1公頃轉運站基地，以BOT方案經營，預計將成為彰化版的台北轉運站。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲為帶動鹿港商圈大躍進振興經濟，彰化縣政府規劃開發近1公頃轉運站基地，以BOT方案經營，預計將成為彰化版的台北轉運站。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

彰化縣長王惠美今（10）日宣布「鹿港轉運站新建營運移轉案」正式公告招商，規劃開發近1公頃轉運站基地，集結公車站、旅館、停車場、商場和美食街、影城等複合式交通轉運設施，以BOT方案經營，預計將成為彰化版的台北轉運站。

鹿港是全國知名觀光小鎮，但一到假日道路壅塞，停車空間有限，鹿港轉運站用地從公有地變更為轉運專用區與廣停用地，位在建國路、鹿草路及中正路圍成的街廓，縣府招商構想地下2層樓作為汽車停車場，1樓為客運轉運車站，規畫大客車月台9席，2到10樓建議規劃旅館、商場、影城等附屬事業，將是彰化首座複合型轉運站。

▲彰化縣長王惠美今（10）日宣布「鹿港轉運站新建營運移轉案」正式公告招商。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲彰化縣長王惠美今（10）日宣布「鹿港轉運站新建營運移轉案」正式公告招商。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

王惠美說，鹿港每年觀光人潮超過800萬人次，但停車空間有限，晚間能去的地方較少，鹿港轉運站是鎮內難得可蓋到10樓的大樓，前方有生態公園，旁邊運動場，可提供旅客住宿以及商場空間，未來商機無窮，彰化縣現在推出3天2夜高端旅遊，需要有高級飯店，縣府過去重視節流，未來也會開源，希望引進更多投資，促進地方發展。

工務處長林漢斌簡報指出，鹿港轉運站基地位於市中心區，距離天后宮及老街僅700公尺，緊鄰西濱快速道路、台76聯絡道，縣府16日將在台北天成大飯店以及19日台中裕元花園酒店舉辦招商說明會。

▲工務處長林漢斌簡報說，鹿港轉運站基地位於市中心區，距離天后宮及老街僅700公尺，緊鄰西濱快速道路、台76聯絡道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲工務處長林漢斌簡報說，鹿港轉運站基地位於市中心區，距離天后宮及老街僅700公尺，緊鄰西濱快速道路、台76聯絡道。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

王惠美指出，鹿港有良好的產業發展，國內外大廠紛紛投資，鹿港轉運站將採BOT招商、興建及營運，許可年限50年，預計明年初完成評選、議約及簽約後在4年內興建完成並開始營運，為結合鹿港觀光，開發業者須建設及營運「鹿港環鎮巡迴公車」的老街接駁線，提供免費搭乘。

彰化縣工策會總幹事張啟楷說，包括力麗集團、麗寶集團、晶華酒店等都將出席台北說明會，希望由有經驗的業者帶入專業資源，讓鹿港轉運站結合較具規模的住宿營運，為在地帶來新亮點。