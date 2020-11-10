影／香田國小附近出現黑翅鳶　學校搭設「棲架」歡迎

兩隻黑翅鳶在空中盤旋兩圈，一隻飛上棲架，另一隻俯衝到棲架下方的樹林，二林鎮香田國小附近出現黑翅鳶，學校主任丁至璋，在校園裡發現一隻白色猛禽，從天而降獵捕一隻老鼠，然後翩翩飛走，於是引發好奇心，經過一番搜尋，得知這隻白色的猛禽是保育動物「黑翅鳶」。

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▲香田國小今年邀請校友林義成製作並使用繩索技巧樹立高18公尺棲架，真的引來黑翅鳶棲息。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲香田國小今年邀請校友林義成製作並使用繩索技巧樹立高18公尺棲架，真的引來黑翅鳶棲息。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

彰化縣從2002年開始有黑翅鳶飛來繁殖，但保育過程多波折，香田國小去年「土法煉鋼」製作棲架歡迎黑翅鳶，沒做成，今年邀請校友林義成製作並使用繩索技巧樹立高18公尺棲架，真的引來黑翅鳶棲息，未來可能裝置24小時監視錄影設備，把黑翅鳶生態變成學校特色教學的一環。

香田國小校長鄭培華表示，校內老師本想自己製作棲架，但因為某些技術無法克服，所以起初並沒有架設成功，後來學校的教學換宿志工林義成老師，得知學校附近有黑翅鳶出沒，而且學校苦於無法將棲架完成，於是幫忙將「18公尺高的棲架」架設完成，義成老師提到，這種棲架，可以讓黑翅鳶站在高點觀看地面，隨時搜尋並補抓獵物，學校師生下課時，也可以隨時留意是否有意外訪客的來到。

▲二林鎮香田國小附近出現黑翅鳶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲二林鎮香田國小附近出現黑翅鳶。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

鄭培華指出，黑翅鳶喜歡在高處振翅搜尋田間的老鼠與小動物，並瞬間捕抓，就生態循環來說，屬於這些田間老鼠的天敵，香田國小附近多數為稻米產銷區，黑翅鳶的到來，不僅象徵附近的農田無過度使用農藥，黑翅鳶也可以幫忙抓老鼠與害蟲，對生態來說也是一種友善的農作方式。

▲香田國小附近多數為稻米產銷區，黑翅鳶的到來，不僅象徵附近的農田無過度使用農藥，黑翅鳶也可以幫忙抓老鼠與害蟲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

× ▲香田國小附近多數為稻米產銷區，黑翅鳶的到來，不僅象徵附近的農田無過度使用農藥，黑翅鳶也可以幫忙抓老鼠與害蟲。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.10）

鄭培華說，學校深耕食農教育多年，我們相信跟生態農作有關的黑翅鳶，也可以是孩子最棒的老師，未來計畫讓小朋友透過長鏡頭觀察黑翅鳶，了解它的外貌與習性，以及與農作生態的食物鏈關係，從小培養孩子了解生態平衡的道理，並且學習自然生態觀察，對孩子來說，也是一種很有趣的課程學習。

彰化縣野鳥學會表示，黑翅鳶的眼周黑色如戴眼罩，像速食的漢堡神偷，校園教學時會用這樣的比喻激發兒童的學習興趣。