NOW早報／養母毒打崩潰自殘縫28針　呼麻女星勒戒所痛哭

養母毒打「崩潰自殘縫28針」 呼麻女星進勒戒所痛哭

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台灣社會離婚率居高不降，父母離婚最憂心的就是對孩子的身心狀態造成影響，藝人裴琳在節目《震震有詞》中透露，從小父親因終日往佛堂跑，母親難以忍受，兩人長期爭吵，兩人在她小學3年級時離異，裴琳選擇與父親同住，不過，裴琳上國中後被霸凌，因而轉學改與母親同住，這時才從母親口中得知原來自己是養女。她透露，「跟媽媽住在一起，面對她的高壓式管教長期累積讓我理智線斷裂，被打罵完我會拿筆戳自己，更甚至失控地拿美工刀狂割自己手臂，縫了28針。」也曾因為遭到母親毒打而離家出走，被父母親找回家後，父親警告再亂跑就踹斷她的腿。

裴琳聽從母親的建議就讀藝校，因此踏上演藝之路，只是出道後並不順遂，便藉由吸食大麻尋找發洩的出口，某天半夜警察上門逮捕，讓她至今還會半夜做惡夢驚醒，進入勒戒所的49天，裴琳說，「勒戒期間看到爸爸的來信都會哭，也因為在勒戒所內簡單的生活，讓我懷念吸食大麻前單純的日子。」只是勒戒後裴琳雖不敢再吸食毒品，但卻藉由酗酒放鬆自己，甚至喝到斷片撞到頭破血流都不知道。而回想過去種種荒唐行徑，裴琳感謝一路走來許多貴人給予幫助，她現在最想做到的是好好打拚不讓父親擔心。



▲裴琳為養父重振事業。（圖／高點提供） 今日天氣／東北風影響！各地清晨偏涼 迎風面短暫雨





今（11）天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼；桃園以北及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區也有局部短暫雨，外出應攜帶雨具備用，其他地區為多雲的天氣；氣溫方面，清晨各地天氣仍涼，預測低溫大約18至22度，局部沿海空曠地區及近山區平地溫度會稍低一些，高溫方面則要比昨天要略回升，北部、東北部及東部約23至26度，其他地區約27至30度。





張忠謀率團參加APEC年會 蔡英文交付2任務





今（2020）年的APEC（亞太經濟合作）年會將於11月20日召開，受疫情影響，這次大會是以視訊方式進行。蔡英文總統也在昨（10）天召開記者會宣布，由台積電創辦人張忠謀率團代表台灣參與這次的APEC大會，並交付代表團兩項任務，第一，再次宣示台灣願意在全球防疫上做出貢獻，讓國際社會了解台灣與台灣所做的努力，並建立亞太地區具韌性的醫療公衛體系，期望國際社會成員能不分彼此、共同合作面對挑戰。





第二，希望代表團可以達成加強台灣跟各國的連結，鞏固台灣在全球供應鏈地位的關鍵任務，面對全球供應鏈重組的時刻，台灣要拓展上中下游的國際連結，讓台灣透過貢獻高科技產業實力，共同促進亞太地區的優質成長。此外，也要持續爭取和各國簽署雙邊及多邊的經貿合作協議，深化台灣在APEC的參與，協助台灣企業進行多元全球佈局，並與重要夥伴國家合作，結合彼此的不同優勢，共創雙贏。蔡英文認為，張忠謀具有豐富經驗，對數位時代的跨國經濟整合也有獨到的見解，相信他一定可以帶領團員，強化台灣和APEC夥伴國家的合作關係。



▲台積電創辦人張忠謀將4度代表台灣參加APEC，蔡英文總統也交付兩項任務給代表團。（圖／總統府提供） 時代力量新任黨主席出爐！立委陳椒華接任





時代力量昨（10）日舉行第二屆決策委員會會議，會中決定推舉立法委員陳椒華接任時代力量黨主席一職，至於新任主席上任時間，將另行公告。而消息公布後，陳椒華也在臉書上發表聲明，表示自己會「不負所托，全力以赴」。陳椒華坦言，接任時代力量黨主席，「對我一個政治素人來說，這是一個非常重大的責任。」她說，「為了時代力量更加茁壯，成為善盡監督政策、守護國家主權、促進社會永續發展的政黨，我接受了決策小組的決議，擔任黨主席職務」。



▲時代力量今（10）日發布新聞稿表示，新任黨主席將由立委陳椒華接任。（圖／記者呂炯昌攝）

沒了第一千金頭銜 川普愛女伊凡卡下一步引關注





美國總統大選結果逐步清晰，雖然後續可能還將迎來一連串法律戰，但基本上大勢已底定，除了川普離開白宮後的生涯規劃外，外界對於他的長女伊凡卡（Ivanka Trump）的下一步也相當好奇。根據英媒《衛報》分析，不論是先前的職業經歷，或是後來去到白宮，伊凡卡整個生涯幾乎都與父親脫不了關係。表面看來，重返川普集團也許是個選擇，但在歷經4年的政治生涯後，那可能已不是最穩定的工作場所；曼哈頓地區的檢察官辦公室正在積極對川普進行財務調查，認為「川普集團或許存在廣泛而持久的犯罪行為」，要求獲得川普的納稅申報單。





由於伊凡卡外型亮眼，過去曾是知名模特兒，並創立過自己的同名時尚品牌，商業頭腦與時尚品味兼具，所以重回時尚界也並非不可能。不過，該品牌在2017年就已因「要將生活重心放在華府的工作」而停業。報導也指出，其實在她宣布結束自有品牌前，就有傳言稱該公司的經濟和銷售狀況不太樂觀，而掛著伊凡卡芳名創立的品牌，偏偏也很難轉手。報導並分析，從伊凡卡近期的談話看來，她對參與公眾生活和政治仍有著高度興趣，無論日後是參與實境節目，或直接擔綱黃金時段主持人，甚至是追隨父親腳步投入政壇，外界都不會感到訝異。



▲伊凡卡與老公庫許納的生活相當優渥，就算離開白宮，估計也不會受到太多的影響，只在於日後出現在鎂光燈前的機率是否會減少。（圖／美聯社／達志影像） 他把3800萬全存銀行！2年後一查「餘額是0」 真相扯翻天





不少民眾都會將自己的存款，放置銀行帳戶內，等待有需要之時再將其領出來使用。不過，根據外媒報導，阿聯酋有位叫巴克（Buck）的男子，將自己490萬迪拉姆（約新台幣3,828萬元）的存款都放在銀行帳戶裡，他原本想將這筆資金動用在投資房地產，但因沒有中意的產品，於是將其存放於銀行。然而兩年後，巴克想領回這筆錢，沒想到銀行卻告知他，帳戶沒有半毛錢，這讓他一氣之下告上法院。



