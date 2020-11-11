錢包準備好了！全台5大電商「雙11」優惠懶人包看這

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首戰雙11購物大檔，PChome與電信龍頭中華電信結盟，為雙方會員重磅祭出11大利多優惠，首先是活動檔期間（5至15日）於每日限定時段申辦5G月繳1399元以上指定方案，購機即贈萬元VR頭盔或AR智慧眼鏡1台；儲值服務單筆消費滿300元以上，即贈百元通信費或計量型優惠；11日更強打限量計量型3.2GB優惠價111元，消費者將能享受最划算的電信方案。
PChome 24h購物今年不僅與中華電信聯手狂祭優惠，更於全站輪番上陣強檔下殺爆品，推出全站500萬種商品下殺1.1折起，結盟500大品牌最高回饋28％，聯合36大銀行最高回饋27％，消費滿額再抽網家股票等值現金。
此外， PChome 24h購物聯手商店街精選上千種生活、美食商品，提供眾多熱門排隊美食與嚴選知名品牌搭配超殺優惠，讓消費者買好買滿；另一方面，露天拍賣特約金牌賣家進駐PChome 24h購物，引進3C通訊、交通戶外、家電影音、潮流配件和生活居家等多元夯品，搭配站上齊全的支付方式，更能再享好康回饋，且最快12小時即可出貨，滿足消費者快速到貨需求。
PChome商店街雙11推出五重優惠，第一重是與日本知名品牌「HARIO」聯手，祭出11月整月單筆滿499元，免集點、免登記最低32折就可帶走全系列咖啡及生活器具，全月累積滿額現領日本與台灣世界冠軍聯名商品；第二重則是全平台限量3C知名品牌、優質商品等，最低1折加購價，更於11日單日限定加碼，每個整點驚喜最低11元商品加購；第三重網羅dyson、伊萊克斯、歐樂B、iRobot等知名品牌等最低53折起。
此外，第四重免領卷、免湊運費門檻，不同店家商品一鍵加入購物車下單，即可免運送到家；第五重則是聯合百家知名店舖推出優惠，現金積點1點相當於1元，可直接折抵消費、使用金額無上限，同時加碼新會員購物見面禮，凡於雙11期間加入會員，另再送100元現金積點。
蝦皮購物
蝦皮購物今年舉辦「蝦皮11.11最強購物節」，力邀國內房地產企業進駐，限期祭出「蝦皮VIP賞屋抽獎券，享最高$100萬購房金」活動，1元下單透過聊聊預約線下賞屋，買房就可享有5％獨家折扣，最高折上百萬、再抽萬元購物金；此外，更首創的「最強競標，千萬豪宅$11起」，即日起至 11日凡購入「蝦選榜」商品即獲得競標資格，11日當天11元起標市值千萬豪宅。
蝦皮購物今年公開史上最多張單日0元免運券加碼，即日起進站就能一次領取10張免運券，11日全天即享有10筆訂單四大超商0元免運；此外，蝦皮購物與國光客運跨界合作，不僅打造代言人胡瓜、小禎視覺限定客運，11日當日搭乘三大路線國光客運「費用全免」，免運路線包括：「1800 中崙/市府轉運站 - 基隆」、「1813 台北-基隆」、「1818 台北-中壢」，線上線下都讓用戶享有最強0元免運。
另外，「蝦皮11.11最強購物節」11當日限定優惠，首先是蝦選榜，11日當天0至22時共10個時段，全面1.1折起；另有於當日深夜0時起至1時40分，每20分鐘開撒限量蝦券，並祭出激殺熱門爆品組合；另於11日0時、11時、23時期間，iPhone 12、iPhone 12 Pro 1萬1111元開搶，搭配進站即可領取的蝦皮商城87折券，有機會以萬元有找的價格購入新機；聯名卡優惠則祭出最高31％，單筆分期滿1萬1000元再加贈專屬888元刷卡金；10、11日兩日也聯手理膚寶水、薇姿、CeraVe三品牌，祭出全年最低狂殺2折起；此外，蝦皮看好國旅正旺，祭出不限金額下單抽全台五星級飯店6晚住宿、跨年飛機環島之旅2人同行。
在直播方面，11日12時至23時30分蝦皮直播「11.11最強馬拉松」商品全面下殺1.1折起，當天觀看任6場「蝦導播購物專家」節目超過10分鐘，還有機會抽中AirPods Pro。
今年雙11蝦皮購物於11日當天遊戲獎勵再加碼，「蝦蝦果園」推出一日限定幸運公益種子，做公益還有機會抽中金莎巧克力；「胡瓜豪禮包」更霸氣推出100％中獎率，狂撒蝦幣再抽PS4、Apple Watch等價值上萬的豪禮包，當天只要進站玩全遊戲，就有機會免費把iPad帶回家。
Yahoo奇摩
Yahoo奇摩購物中心即日起至15日推出「11.11購物節」優惠，祭出期間限定「挑戰平台全年最低價」活動，消費者於9至15日雙11活動期間，所購商品享有價格保護服務，若同一商品於16至30日指定時間內出現降價，可申請退差價獲得等值超贈點；另外，指定必買好物清單入手送10％超贈點無上限，全站消費滿5000元再送550購物金累送無上限，加上百大品牌刷Yahoo聯名卡送15％回饋無上限，累計最高可拿36％超高回饋；11日於全站消費，即有機會將整筆購物車訂單商品以0元帶回家。
Yahoo奇摩超級商城9至12日再推「11.11超豪買節」正慶活動，祭出破盤品限搶1折起、消費滿1111元抽1111超贈點等折扣；11日下單滿1111元，加碼再抽市價6萬元的豪華郵輪環島遊。
Yahoo奇摩拍賣平台9至11日續推「1起買1起玩」正慶活動，攜手台北新板希爾頓酒店，於11日中午12時首度公益直播市價12萬的總統套房1元起標，還可抽酒店餐券等好禮，結標金額將全數捐贈家扶基金會；同時，雙11期間消費滿111元還可抽市價1萬2800元酒店豪華套房；另加碼下單滿99元享萊爾富免運優惠。
momo購物網
momo購物網7至13日推出「超狂購物節」，除了千大品牌優惠下殺1折起，還有許多線上活動，首先是「萬元購物車momo買單」活動，10日前將商品加入購物車，並於11日指定時段下單，就有機會由momo買單；二是「大方送11台宏佳騰智慧電車」，於11日當日全通路不限金額下單，免登記就有機會將市價8萬9800元的宏佳騰智慧電車騎回家；再來是「1元加購agnes b.好禮」，7至11日消費滿額，即可以1元加購agnes b.手札或證件套。
momo購物網也於雙11活動期間，強打「快速查銀行優惠」服務，幫助消費者篩選出「必刷神卡」；同時，攜手國泰世華、玉山、花旗、台新與土地等30大銀行、LINE Pay以及點數支付、無卡分期平台等，合作祭出最高20％好康回饋。
另外，momo購物網也與台灣大哥大合作，自1日起至15日聯合推出「雙11超狂購物節」，只要在momo購物下單並至全台myfone門市「到店取貨」，即可免費獲得3C耳機收納包，還有機會抽中新款智慧音箱Google Nest Audio。
台灣大與momo購物共同推出的「先買商品、後辦門號」優惠也再度進化，於momo購物3C館不限品項消費，搭配台灣大門號，最高回饋2萬4000元momo幣；雙11活動期間再加碼最高1000元momo幣，購買Samsung 5G手機再多享3000元momo幣。
台灣樂天市場
「樂天雙11購物節」活動期間，百大國際知名品牌涵蓋食衣住行育樂各大類別，推出整點特賣活動，全面下殺1.1折起；天天消費滿555元即領55元優惠券，指定店家消費滿1111元折111元，滿333元折333元；活動期間，持任一家銀行信用卡刷卡購物，單筆滿5000元即可享11％點數回饋，還可以參加德國海豚吸塵器抽獎；活動期間，持指定銀行信用卡刷卡滿額，即可以再享10％刷卡金。