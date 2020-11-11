職棒獅隊封王、雙11　百貨促銷接力賽優惠再擴大

百貨業者促銷話題不斷，消費者也樂得大撿便宜，周年慶之後接續雙11，而近日職棒總冠軍賽獅隊封王，高雄夢時代11月13日起祭出限時3天的優惠活動，滿千送百實質回饋破天荒含餐飲櫃位；新光三越三多店則主打好康1+1、1111限時優惠、夯品破盤價等；漢神百貨「臺灣名茶大賞」有每日好物獨家優惠特賣、消費滿額抽獎等好康。

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▲ 百貨業者促銷話題不斷，消費者也樂得大撿便宜。（資料照／記者陳美嘉攝 ）

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▲ 「臺灣名茶大賞」集結來自11縣市的15家精選茶莊帶來的138項優質國產茶葉產品。（圖／漢神百貨提供）

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▲ 「臺灣名茶大賞」集結來自11縣市的15家精選茶莊帶來的138項優質國產茶葉產品。（圖／漢神百貨提供）