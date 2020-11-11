職棒獅隊封王、雙11　百貨促銷接力賽優惠再擴大

百貨業者促銷話題不斷，消費者也樂得大撿便宜，周年慶之後接續雙11，而近日職棒總冠軍賽獅隊封王，高雄夢時代11月13日起祭出限時3天的優惠活動，滿千送百實質回饋破天荒含餐飲櫃位；新光三越三多店則主打好康1+1、1111限時優惠、夯品破盤價等；漢神百貨「臺灣名茶大賞」有每日好物獨家優惠特賣、消費滿額抽獎等好康。
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統一7-ELEVEN獅獲得職棒31年總冠軍，為了慶祝獅隊封王，夢時代11月13至15日，於全館指定店櫃當日累積消費滿1,000元，贈送100元電子特別券，活動並首度納入「餐飲」櫃位同享優惠；康是美則推出全店消費不限金額享85折，消費滿2,000再送OPEN POINT 100點，購買統一集團品牌指定商品再享OPEN POINT點數12%回饋。
新光三越高雄三多店即日起至11月18日「雙11慶典－會員感恩季」，融入扣會員點數滿額贈、居家夯品燒點送、精選1111元商品組合等概念，推出各式「1111」限定優惠商品，而且APP上也提供限時超值必買好物清單懶人包，線上就能輕鬆購物，誠意滿滿。此外，還有「寶來酒藏」全新登場，即日起至11月15日推出查帝麝香葡萄無酒精氣泡飲等特價優惠。
漢神百貨「臺灣名茶大賞」即日起至11月15日，集結來自11縣市的15家精選茶莊帶來的138項優質國產茶葉產品，除了具備有機驗證、產銷履歷驗證或臺灣農產品生產追朔條碼等安全溯源標章，多項產品更獲得國際大獎肯定。活動期間舉辦「每日好物」獨家限時優惠搶購、周末消費滿499元抽國產茶業產品福袋等好康活動。