趁剁手節換家電！四大品牌雙11優惠看過來

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迎接年度購物盛事，台灣三星電子串聯線上網路商城與線下實體門市，傾力打造「1111狂歡購物節」。三星商城自5日起至30日止，祭出全品項5折起折扣，更有優惠大放送，包含買手機送電視、買電視回饋5000元購物金再送膠囊咖啡機、消費滿萬元玩拉霸抽最高萬元原廠豪禮。
三星商城11日當天中午12時更推出超狂限量僅3組的星粉驚喜組合，11大黃金陣容包含手機、平板、穿戴裝置、電視、智慧清淨機及吸塵器等商品，直殺6折、現省超過16萬元一次帶回家。
三星智慧館即日起至30日止，推出購買指定手機機型最高送價值3600元禮券、登錄即送雙向閃電快充行動電源，指定平板更限時加碼送書本式鍵盤皮套等優質好禮，並同享指定機型舊換新、免費延長保固1年、刷卡最高24期0利率等一站式專享服務。
針對廣受好評的行動裝置，三星設計多元方案全方位犒賞消費者。購買年度旗艦機皇Galaxy Note20 5G旗艦系列，32吋LED電視免費帶走；另外，眾多穿戴裝置與配件，原價5折起。
三星商城也推出全新超商取貨貼心服務，至全台萊爾富取貨就請你喝大杯現磨美式咖啡；另外，攜碼申辦新服務同步開跑，旗艦首選 Galaxy Note10+ 僅1萬7990無痛入手，熱銷國民手機M11、5G平價入門新機A42 5G，搭配指定資費0元輕鬆擁有。
蟬聯14年全球電視銷售冠軍的三星電子，祭出購買全館電視得以1萬6990加價購Soundbar HW-Q70T（68折，原價2萬4900），指定電視加碼送最高5000元購物金，QLED 8K量子電視指定型號再送Nespresso膠囊咖啡機；2020年全新智慧家電Samsung Cube無風智慧清淨機、Samsung Jet無線變頻吸塵器全系列8折起，再送2000購物金、指定耗材配件7折加價購等超值優惠。
科技重度玩家們更不能錯過本次1111狂歡購物節，購買49吋Odyssey G9 1000R曲面電競顯示器，限量20組贈專業電競椅（市價1萬2900）。而購買2020 EVO Plus microSD記憶卡、EVO固態硬碟等儲存裝置，除了享最多千元折扣外，指定商品加碼送7-11禮券。
台灣LG電子
台灣LG電子於年末感恩週年慶期間，同步祭出感恩回饋活動。多項精美好禮買就送，滿額再送LG V60 ThinQ 5G雙螢幕手機。即日起至12月31日止，凡購買 LG 全系列物聯網智慧家電指定型號，即可兌換送寬庭寢具五件組、全家禮物卡4000 元或自動感應酒精噴霧機等多項好禮。為讓更多消費者體驗5G時代的快速便利，LG 加碼再送滿額超值禮，凡購買精選物聯網家電達指定金額即可獲得 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機，輕鬆享有雙倍視覺盛宴。
台灣LG電子為回饋廣大消費者，推出年末感恩週年慶，即日起至12月31日止年末感恩週年慶期間，凡購買全系列物聯網智慧家電指定型號，即可兌換包括寬庭寢具五件組、全家禮物卡4000 元、自動感應酒精噴霧機等多達10種以上不同好禮。
除了「買就送」超值好禮的優惠外，LG更祭出「滿額送」優惠活動。活動期間凡購買 LG 物聯網家電，單張發票總金額達18萬元，即贈 LG V60 ThinQ 5G 雙螢幕手機1支。
另外，即日起至30日止，於全通路購買LG Velvet 5G手機，並於活動登錄期間（12月7日前）進入LG活動登錄網頁，登錄指定資料並上傳購買憑證，即可獲得全家禮物卡1000元，加碼再抽LG Velvet 雙螢幕配件，限量100組。
Sony
Sony Taiwan今年雖未針對雙11推出特定優惠，但也於日前啟動秋季優惠活動。其中，即日起至22日為止，選購BRAVIA 55吋以上大尺寸螢幕熱賣機種，註冊即享線上影音平台最高3個月無限看方案、星級飯店最高2000元食宿通用券、便利商店虛擬商品卡以及CATCHPLAY、myVideo等線上影音月租方案優惠。
此外，針對引頸期盼新世代遊戲機上市的玩家們，也推出凡註冊BRAVIA X9000H系列加購HT-X8500單件式環繞音響，就送PlayStation Network 300元點數活動。
CHIMEI奇美家電
雖未針對雙11推出優惠，不過CHIMEI奇美家電日前也宣布，在台推出Android大4K HDR液晶顯示器R6系列。消費者若於16日前購買指定型號，至奇美官網發燒活動專區登錄並上傳指定資料，經活動小組確認資格無誤後，就送家電好禮。買奇美TL-65R600、TL-55R600登錄送市價2990元的TOSHIBA微波爐；買奇美TL-50R600、TL-43R600登錄送市價1688元的奇美不鏽鋼水輕巧快煮壺。