蓬佩奧：美台20日展開經濟對話　次卿柯拉克領軍

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蓬佩奧：美台20日展開經濟對話　次卿柯拉克領軍

中央社

calendar_today2020-11-11 10:00:16

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▲美國國務卿蓬佩奧宣布，國務院次卿柯拉克20日將與台灣展開經濟對話。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電）美國國務卿蓬佩奧今天宣布，國務院次卿柯拉克20日將與台灣展開經濟對話。他說，對話彰顯美台經濟關係強健並持續成長，也將助雙方在安全供應鏈、5G乾淨網路等領域增進合作。
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美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天於媒體簡報會中宣布，國務院次卿柯拉克（Keith Krach）本月20日將會領導美方與台灣的經濟繁榮夥伴對話，對話將會由美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦。
蓬佩奧表示，這項對話彰顯美台經濟關係強健且持續茁壯，台灣是個蓬勃民主政體，也是美國可靠夥伴。他強調，對話將有助美台增進各方面合作，包含安全供應鏈、5G乾淨網路與健康安全等。

總統蔡英文8月底宣布放寬美豬美牛進口，蓬佩奧等多位美國高層官員與國會議員均表示歡迎。美國國務院隨後在8月31日宣布創立美台雙邊經濟暨商業對話，並交由柯拉克主持。
柯拉克9月中曾率團訪台，創下1979年以來訪台層級最高的現任美國國務院官員。他訪台重點雖為悼念前總統李登輝，仍與台灣官員針對經濟商業對話進行初步溝通，並就雙邊經濟繁榮網路、5G乾淨網路、產業供應鏈重組、印太戰略等議題交換意見。（編輯：陳政一）1091111
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