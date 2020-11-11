輝瑞疫苗效力超過90％！蘇一峰提醒「這點」：盼台能搶到

新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，由於疫情擴散迅速，讓不少國家防不勝防，全世界都在期待疫苗研發完成。而近日美國藥廠輝瑞也傳出好消息了，根據數據顯示，目前德國BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗保護效果超過90％。不過，對此，胸腫重症醫師蘇一峰提醒，這還不是臨床試驗最終報告，同時也盼台灣能搶到疫苗。

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蘇一峰在臉書分享一個

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▲儘管研究顯示，輝瑞疫苗保護效力逾9成，蘇一峰醫師仍提醒大家，這不是臨床試驗最終報告，別高興太早。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

美國現任總統川普在美選競爭之時，一再宣稱疫苗即將上市，但疫苗進展的好消息卻在美選結束後才公布，這也讓蘇一峰

美國發明疫苗成功是很好啦...可是台灣搶得到疫苗嗎...我是有點悲觀...」（編輯：許苡晴）