輝瑞疫苗效力超過90％！蘇一峰提醒「這點」：盼台能搶到
輝瑞疫苗效力超過90％！蘇一峰提醒「這點」：盼台能搶到
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 06:51:40｜update2020-11-11 06:51:43
新冠肺炎（COVID-19）蔓延全球，由於疫情擴散迅速，讓不少國家防不勝防，全世界都在期待疫苗研發完成。而近日美國藥廠輝瑞也傳出好消息了，根據數據顯示，目前德國BioNTech合作研發的新冠肺炎疫苗保護效果超過90％。不過，對此，胸腫重症醫師蘇一峰提醒，這還不是臨床試驗最終報告，同時也盼台灣能搶到疫苗。
蘇一峰在臉書分享一個美國疫苗的好消息，根據初步結果，接種兩劑中第2劑的7天後以及接種第1劑的28天後，達到保護病患的效果，且效果超過90％，她並希望台灣能搶到。不過，蘇一峰也提醒大家，「這是臨床試驗的期中報告，不是最後的報告喔！」另外，由於美國現任總統川普在美選競爭之時，一再宣稱疫苗即將上市，但疫苗進展的好消息卻在美選結束後才公布，這也讓蘇一峰開玩笑直問網友「這結果如果早一週發表，川普會贏嗎......？」
而對於台灣是否有機會能搶到輝瑞疫苗？蘇一峰則在另一篇貼文中直言，「美國發明疫苗成功是很好啦...可是台灣搶得到疫苗嗎...我是有點悲觀...」（編輯：許苡晴）
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