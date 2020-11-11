六都首長最新聲量出爐！第一名是柯文哲　「居冠原因」曝

六都首長網路聲量排行出爐，根據最新民調顯示，從10月1日至11月9日，總計40天的新聞聲量指標，在六都之中，台北市長柯文哲暫居第一（33.32％），第二名是高雄市長陳其邁（29.44％），台南市長黃偉哲則暫居第三（18.02％），其次依序為新北市長侯友宜（11.25％）、桃園市長鄭文燦（5.72％），以及台中市長盧秀燕，佔六人聲量的2.25％。而臉書粉專《聲量看政治》也曝光柯P位居榜首的「2大原因」。

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《聲量看政治》指出，柯文哲聲量仍居六都首冠的原因有二，其一是「佔據首都市長位置」；其二是「因為民眾黨主席的身分」。在台灣，地方政治新聞比重偏低的情況下，北市因為地位特殊，仍是媒體採訪必須。而柯文哲近1個月來的聲量話題，除了跟侯友宜搶環狀線經營權之外，大部分炮口頻對中央。不過，即使如此，比起以往，柯文哲的聲量影響力已經大幅下滑。

▲六都首長新聞聲量評比出爐，台北市長柯文哲第一、高雄市長陳其邁第二、台南市長黃偉哲第三。（圖／翻攝自臉書粉專《聲量看政治》）

而陳其邁上任2個多月來，還算平穩。不過在10月，因為柯文哲開打冷氣議題、六合夜市人氣議題，以及跟黃偉哲比賽滷肉飯的相關話題，陳其邁雖然有小遇亂流，但表現仍平穩，沒有太多失分。





至於黃偉哲的聲量位居第三，主要聲量在國慶煙火大塞車、滷肉飯，以及長榮馬籍女大學生命案。尤其命案的危機處理失當（負面）聲量最強烈，成為黃偉哲目前最大的政治危機。

此外，侯友宜聲量則聚焦在環狀線經營權之爭、流感疫苗砲口對中央等，以及一部份的國民黨內部爭議，2024總統人選等話題。不過，基本上侯友宜都輕輕帶過，四兩撥千斤，似乎仍在按兵不動。令人意外的是，鄭文燦居然在新聞與網友評論比例不高；而盧秀燕的聲量表現則是不意外。（編輯：許苡晴）