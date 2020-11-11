「經濟泡泡」首例將來台 陳時中：主管機關須派員監督
「經濟泡泡」首例將來台 陳時中：主管機關須派員監督
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-11 09:36:45｜update2020-11-11 09:44:43
經濟部長王美花昨（10）日晚間證實，已有美國一家電子大廠透過專案申請，以「經濟泡泡」模式來台。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中今於立法院表示，經濟泡泡首先要有其必要性，同時主管機關得要派員監督，也要負相關法律責任。
陳時中今出席立院衛環委員會前受訪表示，衛福部與經濟部就經濟泡泡討論很多，但因為有不同態樣，所以還要多做討論；目前規定，經濟泡泡首先得要由主管單位審核其必要性；同時，衛福部也會就其防疫計畫，進行審核與協助；另外，主管單位必然要派員進行監督，也要負起相關防疫的法律責任。至於目前多少國家對此有興趣？陳時中指出，有相當數量的國家與地區對此都有期待，但我國也會就其必要性，進行審核，「要合作都歡迎，主要還是要看防疫計畫是否確實」。
經濟泡泡的人員入境該如何採檢？陳時中表示，現在入境有症狀者是需雙採陰性，而沒有症狀者則是單採陰即可；未來若有經濟泡泡，會依據其天數，有不同的採檢規定。此外，世界衛生大會WHA正在召開，席間有不少國家為我國仗義執言。陳時中說，非常感謝我國友邦或有相同共識的國家，就WHO議題為我國發聲。不過，對於我友邦為我發聲卻遭到消音，他認為，會議主席處理相關議題，不需要過度政治化。