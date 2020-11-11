選舉結果逆轉？美民調網站悄撤「賓州20票」：拜登沒當選
選舉結果逆轉？美民調網站悄撤「賓州20票」：拜登沒當選
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-11 09:45:42
雖然美國總統大選開票已經結束，多家美國媒體宣告拜登勝選，拜登也已經發表勝選談話，但現任總統川普仍堅持自己還沒輸，不僅展開法律戰，更直言已經「取得重大進展」，而同一此時，美國民調整合網站「Real Clear Politics」目前仍未標註拜登贏得賓州20張選舉人票，表示拜登並未跨過270張選舉人票的當選門檻。
當時開票，賓州由拜登翻盤勝選結果由美聯社率先報導，隨後其他主流媒體也跟上，拜登因此以自己拿下290張選舉人票，發表勝選談話，而RCP網站原先也將賓州填上民主黨的藍色，但最近卻被發現悄悄撤除賓州的結果，導致拜登20張選舉人票流失。另外，RCP也未把亞利桑那州11張選舉人票歸給拜登，因此目前網站顯示的開票結果，拜登僅以259票領先川普的214票，拜登並未跨過270張選票的當選門檻，選情仍陷入膠著。而由於在美國各主流媒體都宣布拜登當選後，川普一連串推特發文不承認敗選，又在10日發文點名「包括內華達州、威斯康辛州、賓州、喬治亞州等4州選舉過程有問題，預告選票將會有驚人改變，要大家等著看」，甚至直言「我們已經獲得巨大的進展」、「我們會贏」等話，因此讓RCP網站選舉結果的驟變，更增添幾分詭譎。（編輯：張嘉哲）