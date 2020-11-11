公視董監事遴選修法 李永得：緩不濟急但別無他法
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-11 09:43:16
公視董監事遴選案在9日流會，由於國民黨團推舉5名審查委員全數缺席，造成無法通過法定四分之三選任標準，不過審查委員也針對公共電視法規定做出新的決議，認為法規稱之「公視董事會需由審查委員會以四分之三以上之多數同意」應指出席審查委員而非全體委員，文化部長李永得今（11）日赴立法院教文委員會接受預算審查並受訪表示，現在才要修法自然是緩不濟急，但也沒有其他辦法。
依據《公共電視法》規定，公視董事會需由審查委員會以四分之三以上之多數同意，但卻並未明確明確規範其「四分之三」母數是指全體審查委員或是有出席的審查委員，因此日前審查委員會提出臨時動議並決議，以「出席審查委員四分之三以上為通過」。對此，李永得說明，這是法條的適法性的問題，文化部還必須要徵詢法務主管單位的意見，應該是有解釋空間，所有與投票表決相關的法令一定會包含兩個部分，包含有多少人出席中的多少才算數，但是公共電視法中卻僅規定「審議委員的四分之三」，那到底是全體委員還是出席委員的四分之三，就有解釋空間。
李永得進一步表示，根源是法條的不嚴謹，因此留下很多解釋的空間，究竟誰有資格、法定權力去解釋，對於審議委員的決定我們都尊重，但文化部作為政府主管機關也會謹慎處理。然而，公視董監事遴選門檻問題從制定至今就存在，被問到現在才修法是否緩不濟急？李永得坦言，「的確是緩不濟急，但是還有什麼辦法？」文化部會在未來一年尋求修法共識，期待朝野黨派共同面對這樣的問題，而如果法務部認為文化部可以有解釋權，就會邀集專家解釋。