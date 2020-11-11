獨立書店雙11歇業潮抵制電商削價 文化部表態支持
記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-11-11 10:09:17
今（11）日是雙11購物節，不過從昨天開始，不少實體獨立書店宣布將在今日歇業一天，對電商平台推出書本66折的削價行為進行抵制，讓原本就已經弱勢的出版產業更加雪上加霜。文化部長李永得今日赴立法院教文委員會接受預算審查並受訪表示，尊重獨立書店不以促銷為手段的方式來維護文化產品，文化部也會全力支持獨立書店。
獨立書店業者在10日聯合發起「#本書店將於1111歇業」活動，於11日歇業1日，抵制電商對出版品的削價競爭行為，目前已有超過40間書店響應，包含台北有河書店、桃園瑯嬛書屋、嘉義島呼冊店、台東晃晃二手書店、屏東紅氣球書屋等。對此，李永得指出，文化部一直以來用很多實際的行動來支持獨立書店，而且鼓勵獨立書店的營運，包括補助共同運銷公司，讓每個獨立書店取得書的成本比較低，這個一直都有在做，這次藝FUN券也特別邀請所有獨立書店來加入，事實上業績也不錯，所以得到實質的幫助。
李永得強調，雙11購物節完全是商業的行為，我們也尊重獨立書店不以促銷為手段的方式來維護文化產品一定的質量，文化部對於書店，尤其是獨立書店我們全力支持。三餘書店指出，網路上的資本通路透過出版品折扣不停消費文化產業，當一本書66折變成常態，當新書的網路售價還比書店的進書成本還低，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒？而南方書店也表示，網路書店真的是推廣閱讀的推手之一，不管是書量、折扣的誘人之處都是身為獨立書店的我們無法企及，但身為賣書人，想到花費在整理書、挑書、思考而且歸納這本書能夠展現的價值、適合什麼樣的人所需要的時間，卻無法抵抗網頁上大大的折扣碼、免運，「說不會黯然神傷就真的是騙人又矯情了。」