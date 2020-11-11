MSCI降權重　台股早盤開低後翻漲逾百點、台幣強升逾3角

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受到美股道瓊工業指數續漲262點激勵，亞股包括韓股及日股今日早盤也呈現上揚態勢，不過，指數編纂公司MSCI（明晟）公布半年度調整結果，台股在全球標準型指數新增欣興等2檔，刪除福懋等2檔；在全球小型指數新增國光生等25檔，刪除合一等2檔，調整結果預計11月30日收盤後生效，台股今日早盤則是開跌後翻紅。
台股今日早盤以13067.04點、下跌14.68點開出，但不久之後，買單拉抬MSCI新增股及新增小型股，指數向上翻漲，重回13100點之上，目前最高來到13187.45點、上漲105.73點，在類股表現上，傳產包括油電燃氣、玻璃陶瓷、塑膠類股表現強勢，目前漲2%以上，造紙、水泥、金融保險類股也漲逾1%，而電子、半導體、光電及電子零組件類股則是漲跌互見，生技醫療也是跌。
至於個股表現，台積電、聯電、日月光、華邦電、研華、國巨、和碩、力成、京元電子目前是漲的，鴻海則平盤震盪，聯發科、大立光則跌，而金融股則紅通通，包括富邦金、中壽及新光金漲幅都有2%，傳產的台塑化漲幅也逾3%。
在台股走揚之下，新台幣兌美元今日早盤是先貶後升，以28.86元、貶值0.4分開出後，也止貶回升，並衝上28.51元、升值3.46角。