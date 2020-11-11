NBA／談當年用手肘重擊哈登腦袋 慈世平：我不是故意的
NBA／談當年用手肘重擊哈登腦袋 慈世平：我不是故意的
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-11 10:33:04
前NBA球員「世界和平先生」Metta Sandiford-Artest近期在播客結束上聊了自己生涯的一些趣事，而當談到著名的肘擊James Harden事件時，他表示自己當時真的不是故意的。
Artest在球員時期是一名相當出色的防守悍將，但他一直有情緒控管方面的問題，在退役之後他也坦承，雖然當時有多名教練勸他要改改火爆性格，但自己就是忍不住會爆發。而除了促使聯盟改變規則的「奧本山事件」之外，Artest另一件有名的事蹟，就是在和雷霆的比賽時，用手肘揮擊Harden的腦袋，畫面十分怵目驚心。
「我當時不是故意打他( Harden )的。」 Artest 如此說道，「你們可以拉近一點看。我討厭那個畫面，是我最差勁的畫面之一。這很重要，我討厭那個畫面。」
Artest辯解說，那時他根本沒想到有另一個人出現在他左手邊，因此那對自己和Harden來說都是一個不好的時機，後者當時挨了這重重的一擊，而他則是永遠因為這一下而遭到批判。