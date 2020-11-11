川普「法律戰」再出招！提告密西根州要求重新驗票
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-11 10:26:23
美國現任總統川普自 8 日多家美國媒體報導拜登當選第 46 屆美國總統至今（ 11 ）尚未承認敗選，川普的團隊昨（ 10 ）日預告將在擁有 16 張選票的密西根州提起訴訟，要求聯邦法院驗票，防止密西根州承認拜登最終在該州勝出。
綜合外媒報導，川普的「法律戰」在密西根州提出最新的一起訴訟，團隊在密西根州對選舉不當行為的指控，和在其他關鍵州的訴訟內容相似，川普競選團隊的律師表示，新的訴訟將在當地時間週二（ 10 ）下午向密西根西部地區的地方法院提出，團隊指出，主要涉嫌影響選舉的行為都集中在該州大城市底特律（ Detroit ）。川普的競選團隊和律師呼籲大眾耐心等待，並且對選舉過程中的訴訟感到非常有信心，競選發言人莫陶（ Tim Murtaugh ）表示，這並不是只有一次性的攻擊，這些訴訟很大一部分是為了收集更多訊息，每次提出訴訟，都是為了讓團隊離勝利更加接近，相信最後川普總統會贏得這場選戰。
川普的競選律師摩根（ Matt Morgan ）表示，團隊將控告密西根州對共和黨人的開票監票人員給予差別待遇，要求必須要確保沒有任何計票上的詐欺或非法投票。拜登的高級顧問鮑爾（ Bob Bauer ）則批評川普團隊的訴訟戰是「一場戲，根本不是真的要打官司」根據《 CNN 》的非官方計票拜登在密西根州領先川普超過 14.6 萬票，兩人的差距約 2.6 個百分點，目前仍沒有任何證據能夠直接證明大選中存在普遍的舞弊行為，也沒有任何影響選舉結果的策略。