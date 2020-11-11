獨厚發言人陳智菡冷落學姊？柯文哲嘆：甄嬛傳看太多！
獨厚發言人陳智菡冷落學姊？柯文哲嘆：甄嬛傳看太多！
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-11 10:51:26
根據週刊報導，台北市政府內部再傳派系鬥爭。其中擔任副發言人的「學姊」黃瀞瑩，傳出在發言人陳智菡上任後疑似失寵，進而轉到副市長黃珊珊辦公室工作，而柯文哲對陳智菡則寵愛有加，不只在面對媒體的應對進退都聽從陳智菡的安排外，幕僚更直指陳智菡大權一把抓。對此除了陳智菡與黃瀞瑩今天（11日）上午一同出面駁斥傳言外，台北市長柯文哲也感嘆「甄嬛傳看太多！」
黃瀞瑩在受訪時表示，如果是失寵的話，應該會發配邊疆，「可是我覺得目前為止還在市府裡面服務，而且服務的內容很多其實是跟媒體事務組，或者是不管是副市長室還是整個市長室，其實都有很多。」黃瀞瑩說，「一些整合行銷的概念，那希望說越來越順利，可以把一些活動的宣傳做得越來越好」。而對於近日轉換職務，改到黃珊珊辦公室協助相關事務，黃瀞瑩也強調，該職務改變是她自己提出的，主要是自己在發言人這個工作上也做了滿久的，希望可以在市政上做一些不同角度上的工作，那也比較符合我之前自己學的，因為畢竟發言人這個工作，不是當初一進來的目標跟設定，所以才會有這樣子的提議跟轉換。陳智菡則表示，因為現在的職務有分工，「我現在主要還是擔任發言人的角色，另外還有社群的經營。」陳智菡說，「所以應該是這樣說，我們每天的市政一直滾動，所以很多事情我們都要立刻做決議或處理，可是只要有時間的時候，我們都還是會跟大家溝通集思廣益，所以其實我覺得真的沒有這樣，我們其實集體回憶非常多。」陳智菡最後也附和柯文哲的說法，希望大家「甄嬛傳不要看太多」。