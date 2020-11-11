台灣何時能獲得新冠疫苗？陳時中：明年第三、四季較確定

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立法院衛環委員會等5個委員會今日聯席，審查有關進口含萊劑美國豬肉的相關行政命令。陳時中今日出席該會前受訪表示，目前所有疫苗都沒有確切的時程，我方也尚未有確定能買到的時間點，不過會盡快加快腳步。
記者詢問，依人口比例，我國只能取得200至300劑的疫苗。陳時中回應，不會是這種情況，我國對於詳細取得的疫苗劑量，都保有選擇權。
另外，國民黨立委賴士葆於會中質詢，昨日莊人祥稱我國明年首季就能打到新冠疫苗？陳時中回應，不完全排除有這樣可能性，但無法確定，「這問題其實沒有人可以回答」。賴士葆追問，那是否我國首批可獲得2、3百劑疫苗？陳時中稱，談判時不會用2、3百劑這樣談，「也不能說是胡說八道，可能在計算上有誤差」。
隨後，賴士葆又追問，打了疫苗後是否會有副作用？陳時中稱，目前就在第三期試驗階段的疫苗來說，它們在一、二期試驗時期所顯露的症狀，都還是可信任的，「都會有一些不良事件的反應，那一些（症狀）都要透過專家的評析後，才知道它的風險」。
賴士葆再質詢，陳時中能否向民眾保證，台灣在明年中旬能打到疫苗？陳時中回說，「我們朝著這方向來努力，但我沒有辦法做明確的回答」，可能明年第三季過後會比較明朗，而在第四季時，疫苗未出現嚴重不良反應現象，就能有確定答案。