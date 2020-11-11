MSCI降台股權重　台灣成分股增2刪2、台積電降最多

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MSCI降台股權重　台灣成分股增2刪2、台積電降最多

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-11 11:05:19

台股表現。（圖／記者顏真真攝）
▲MSCI指數微幅調降台股權重，11月30日收盤生效。（圖／NOWnews資料照）
指數編纂公司MSCI（明晟）今（11）日公布半年度調整結果，台股這次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由12.80%下調至12.47%，調降幅度為0.33百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由14.22%下調至13.95%，調降幅度為0.27百分點；在「MSCI全球市場指數」權重由1.62%下調至1.61%，調降幅度為0.01百分點。以「MSCI全球新興市場指數」來看，台股在近7次MSCI調整連續被下調權重，最新權重將在11月30收盤生效。
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在MSCI台灣指數成分股方面，這次成分股新增2檔欣興、合一，刪除2檔福懋、長榮航，指數成分股將維持87檔，並有13檔成分股調整在外流通股數，這次權重調升最多為新增成分股欣興，其變動權重為0.42%，權重調降最多的成分股為台積電，變動權重為-0.23%。
而這次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多的國家為印度，權重增加了0.81%；調降的部分，這次權重調降最多的國家為台灣，權重被下調0.33%。但台灣在這次調整後，在該指數中仍維持在第二大權重國家，僅次中國大陸。

不過，投信認為，2020年下半年各國經濟開始從新冠肺炎疫情衝擊中恢復，台灣因防疫得宜，經濟受影響程度較小，根據國發會統計，9月的景氣對策信號已經連續第2個月亮出綠燈，景氣領先、同時指標也持續上升，根據行政院主計總處10月公布數據，台灣第3季經濟成長率優於原預期，上修至3.33%，顯示出台灣經濟逐漸回溫趨穩。另台灣受惠於5G通訊及遠距商機題材持續發酵，以及因疫情及貿易戰產生的轉單效應，使得國內出口於近月有相當亮麗的表現，金額更創下歷史新高紀錄。
投信分析，綜觀國際情勢，當前還是聚焦在美國總統大選後續的影響上，拜登在無意外的情況下將當選美國總統，然川普尚未認輸，有意打漫長的法律戰，對於市場矚目的疫情刺激法案川普可能先採取擱置，而拜登在上任後也將會面對參、眾議院由兩大政黨分治的狀況，較難推動大型財政政策，如此一來可能會造成市場下行風險，然聯準會已在11月FOMC會後決議貨幣政策維持不變，並表示若有必要的話會加碼寬鬆貨幣政策。其他各國央行同樣維持寬鬆貨幣政策，全球資金充沛，對新興市場實屬利多。
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