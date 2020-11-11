川普不承認敗選！拜登：無益他留下政治遺產
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-11 11:01:26｜update2020-11-11 11:24:33
被美國各媒體認為當選第 46 屆的拜登（ Joe Biden ）週二（ 10 ）在德拉瓦州（ Delaware ）的威爾明頓（ Wilmington ）表示，現任總統川普拒絕承認敗選的行為很尷尬（ embarrassment ）但即使如此，川普還是無法阻止他工作。
據《 NBC News 》，拜登在德拉瓦州的記者會上被問到，有部分美國民眾對川普拒絕承認敗選感到焦慮，拜登回應「老實說，這只覺得這有點尷尬」並說川普這樣的行為，無助於留下總統的政治遺產（ legacy ）川普現在的抵抗並不會造成太大的影響。拜登也在記者會上表示，如果川普正在看這場記者會，非常期待能夠與川普交談。
美國總務署（ GSA ）正在拖延核准新舊政府交接之際，所需的數百萬美元的過渡資金，但拜登淡化了這項疑慮，表示團隊已經開始著手過渡工作，並且進展順利。現任政府所做的所有行動，都不會改變團隊的動力以及能力。報導指出，拜登在 3 個關鍵的州都取得比川普還多 1 萬張的選票，根據過去的紀錄，從來沒有任何一州重新計票後，落後者能夠翻盤上萬票的差距。此外，對於推動「平價醫療保險法案」（ Affordable Care Act ）拜登表示那將要等到就職日（ 1 月 20 日）才能夠知曉。