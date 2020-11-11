台美經濟對話將展開　蘇貞昌：可看出政府成績

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

台美經濟對話將展開　蘇貞昌：可看出政府成績

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-11 11:09:24

蘇貞昌談台美經濟對話
▲台美經濟對話即將於11月20日展開，行政院長蘇貞昌說，大家都可以看出蔡總統所做的努力及政府做出來的成績。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.11）
台美經濟對話即將於20日登場，台美關係更進一步！行政院長蘇貞昌今（11）日上午出席「109年地政節慶祝大會」前受訪時說，不只是在經貿，在很多方面，大家都可以看出蔡英文總統所做的努力及政府做出來的成績。
我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌指出，美國國務院剛發表，台美之間將舉行相關經貿繁榮夥伴會議，台灣也會派代表參加及視訊。這可以看到，在蔡總統領導下，台美關係越來越好。
蘇貞昌說，事實上，台美雙方的經貿互動，已經高達2.43兆這麼高的金額。美國對台的投資高達7000多億，也有必要雙方更進一步加強合作，不只是在經貿，在很多方面，大家都可以看出蔡總統所做的努力及政府做出來的成績。

媒體追問，萊豬是我方同意開放進口，還是美方要求？蘇貞昌回答說，馬政府就開放有萊克多巴胺的美國牛肉進口，已經8年，台灣和世界各國要貿易都是互相的，沒有說我們要賣人家，人家不准進來。

蘇貞昌指出，台灣經過24年努力，口蹄疫拔針成功，台灣豬肉已經在外銷，所以政府就相關互利互惠，大家來合作，這是非常正常、正當的，但政府絕對也會明白標示，保護國人健康，也讓國人可以選擇，這一點也請國人放心。
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

繼續作答
金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

繼續作答
你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀