台美經濟對話將展開 蘇貞昌：可看出政府成績
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-11 11:09:24
台美經濟對話即將於20日登場，台美關係更進一步！行政院長蘇貞昌今（11）日上午出席「109年地政節慶祝大會」前受訪時說，不只是在經貿，在很多方面，大家都可以看出蔡英文總統所做的努力及政府做出來的成績。
蘇貞昌指出，美國國務院剛發表，台美之間將舉行相關經貿繁榮夥伴會議，台灣也會派代表參加及視訊。這可以看到，在蔡總統領導下，台美關係越來越好。蘇貞昌說，事實上，台美雙方的經貿互動，已經高達2.43兆這麼高的金額。美國對台的投資高達7000多億，也有必要雙方更進一步加強合作，不只是在經貿，在很多方面，大家都可以看出蔡總統所做的努力及政府做出來的成績。
媒體追問，萊豬是我方同意開放進口，還是美方要求？蘇貞昌回答說，馬政府就開放有萊克多巴胺的美國牛肉進口，已經8年，台灣和世界各國要貿易都是互相的，沒有說我們要賣人家，人家不准進來。
蘇貞昌指出，台灣經過24年努力，口蹄疫拔針成功，台灣豬肉已經在外銷，所以政府就相關互利互惠，大家來合作，這是非常正常、正當的，但政府絕對也會明白標示，保護國人健康，也讓國人可以選擇，這一點也請國人放心。