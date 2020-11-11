梵高轉中颱！水氣周四起影響台灣 北部、東半部注意降雨
梵高轉中颱！水氣周四起影響台灣 北部、東半部注意降雨
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-11 11:19:52｜update2020-11-11 11:19:57
梵高颱風今（ 11 ）日上午 8 時已增強為中度颱風，中心位置在鵝鑾鼻南南東方 920 公里之海面上，以每小時 17 轉 27 公里速度，向西進行，不會對台灣造成直接影響，但未來颱風進入南海後，周四起將為台灣帶來水氣，北部、東半部降雨機率增加，中南部山區也有零星短暫雨。
氣象局表示，今、明兩天東北風影響，北部及東北部天氣稍涼，東北部地區有短暫雨，桃園以北、東部及東南部地區有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲的天氣；明日中南部山區亦有零星短暫雨，東北部地區並有局部較大雨勢發生的機率。颱風動態部分，梵高颱風已於今日上午 8 時已增強為中度颱風，氣象局預估，颱風對台灣沒有直接影響，不過未來颱風進入南海後，周四起將帶來中高層的水氣影響台灣天氣，為台灣帶來水氣，尤其是周五水氣最多，北部、東半部降雨機率增加，東北部地區並有局部較大雨發生的機率，中南部山區也有零星短暫雨。氣象局指出，周六以前台灣附近仍是東北風的環境，周日至下周二東北風減弱，轉為偏東風，北部及東北部氣溫稍回升，雨勢也逐漸趨緩，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。