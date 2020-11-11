雙11優惠超級多？客驚覺台灣「特殊玩法」：到底差在哪

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雙11優惠超級多？客驚覺台灣「特殊玩法」：到底差在哪

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-11 11:47:14｜update2020-11-11 11:52:31

▲網購（示意圖／翻攝Pexels）
▲雙11來臨，不少民眾紛紛拿出信用卡準備大肆購物。（圖／翻攝Pexels）
雙11「光棍節」從中國大陸影響至台灣，不少電商也都會推出超驚人優惠來吸引買氣。不過就有人發現，台灣電商的「特殊玩法」，瞬間引發眾人疑惑：「到底差在哪？」
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一名網友日前在PTT發問，「發現今年多了很多品牌跟電商加入了雙十一的行列，網站跟信箱都是特價的廣告，結果點開一看，先把定價調漲一大截再打折，然後宣稱是超高折扣，其實價格跟平常根本沒二樣」。
▲不少民眾都有注意到雙11到來，商品價格的變化。（圖／翻攝ptt）
▲不少民眾都有注意到雙11到來，商品價格的變化。（圖／翻攝ptt）
這樣的狀況也不禁讓原PO疑惑「這就是台灣雙十一的玩法？是當消費者平常都沒關注價格嗎？」不少人也紛紛回應，「今年真的一張單都沒下，這樣玩跟平時到底差在哪？」、「本來想明天換手機最後希望...算了」、「還好我平常都有關注價格 不會被騙」、「先漲1折再給1折折扣」。
不過也有人持相反看法，「平台抽太大，想回饋也難」、「能在假折扣裡面找到真折扣才是厲害」、「有些搭信用卡還不錯啊」、「其實對岸也是這樣玩」。（編輯：潘毅）
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