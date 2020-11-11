川普下台萊豬也不重談！經部次長：這是跟WTO的承諾

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川普下台萊豬也不重談！經部次長：這是跟WTO的承諾

新頭殼newtalk

calendar_today2020-11-11 12:49:15

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
美國總統確定將易主後，台美仍敲定將在20日舉行第一屆台美經濟繁榮夥伴對話，議題包含：5G供應鏈合作、科學醫療合作、能源合作等項目。而立法院衛環委員會今（11日）邀請衛福部、經濟部官員列席期間也關注，就川普政府將下台，能否就此重談明年將開放萊豬。衛福部長陳時中坦言，可能性很低。經濟部次長陳正祺則說，這是我們執行世界貿易組織（WTO）的承諾，不是跟美國談判的結果。
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國民黨立委曾銘宗質詢表示，拜登取得美國總統大選的勝選後，國際情勢有重大變更，那贊不贊成我方重新跟美國談開放萊豬、萊牛？陳時中回應，相信這在駐外單位與相關談判單位持續都在美國談，當然也要注意美國國內情勢的變化，有多重的劇本因應。
但陳時中接著說，到目前為止，我們現在還是維持這樣的基調，當然有更多的情報告進來，那可能再另外考論。至於有沒有可能重新談？陳時中說，目前為止可能性很低。

曾銘宗追問陳正祺，那從經濟部的立場來看，可不可能重新談？陳正祺回應，經濟部的立場認為，這是我們執行WTO承諾的一個措施，所以不是跟美國談判的結果，這就是我們本來就已經承諾，我們就去落實我們的承諾，這也能引起非常大經濟上的正面效益。

曾銘宗質疑，重大經濟效益在哪裡？陳正祺表示，比方說在蔡政府宣布要開放後，美國政要及國會兩黨都發表非常正面的肯定，外商、美國商會也發表正面支持，甚至接觸的很多其他國際廠商，都認為台灣有履行承諾的能力，對國際廠商來講是對台灣投資信心的增加。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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