國際藥廠研發新冠疫苗傳不良反應？陳時中：還是可信任的
國際藥廠研發新冠疫苗傳不良反應？陳時中：還是可信任的
記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-11-11 11:44:53｜update2020-11-11 11:48:21
目前美國、德國國際藥廠宣稱，其聯手開發的新冠疫苗可達9成保護力。不過，卻有人爆料稱，該疫苗有嚴重副作用。對此，衛福部長陳時中今（11）回應，目前國際間的疫苗在一、二期試驗所顯露的症狀，都還是可信任的，至於不良反應仍要待專家評估。
美國輝瑞藥廠（Prizer）和德國生技公司BioNTech日前宣布，雙方聯手研發的新冠疫苗經臨床試驗，證實保護效力高達9成。不過，據外媒報導，有參加輝瑞藥廠試驗的志願者表示，接種疫苗後，會有像嚴重宿醉般的副作用。今日立法院衛環等委員會聯席審查有關進口含萊劑美國豬肉的相關行政命令，國民黨立委賴士葆質詢稱，目前國際上的新冠肺炎疫苗後是否會有副作用？陳時中稱，目前就在第三期試驗階段的疫苗來說，它們在一、二期試驗時期所顯露的症狀，都還是可信任的，「都會有一些不良事件的反應，那一些（症狀）都要透過專家的評析後，才知道它的風險」。另外，賴士葆追問，昨日莊人祥稱我國明年首季就能打到新冠疫苗，是否有此事？陳時中回應，不完全排除有這樣可能性，但無法確定，「這問題其實沒有人可以回答」。賴士葆追問，那是否我國首批可獲得2、3百劑疫苗？陳時中稱，談判時不會用2、3百劑這樣談，「也不能說是胡說八道，可能在計算上有誤差」。