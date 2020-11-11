陳吉仲指萊豬顫抖影片造假 國民黨：是真的
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-11 12:01:10
農委會主委陳吉仲今天(11)暗指國民黨臉書發佈的萊豬影片是不實消息，國民黨反駁，指這支影片引用自國際動保團體所發佈的影片，並非國民黨自製，陳吉仲質疑影片造假，難道是質疑國際動保團體的公信力？國民黨表示，陳吉仲刻意拿網路上不實的小豬顫抖影片來類比國民黨所引用的真實影片，是蓄意混淆視聽。
國民黨說明，臉書上所發佈的影片，原始出處為動物展望組織(Animal Outlook)，於2015年11月11日在youtube上公布之影片。Animal Outlook發布之影片網址：（設有年齡限制的影片，有令人震驚的鏡頭） https://www.youtube.com/watch?v=XPGIMCmpfxU&feature=youtu.be國民黨強調，瘦肉精對豬隻存在副作用，是經過科學實證的事實，包括美國農業部（USDA）贊助普度大學（Purdue University）的研究顯示，餵食瘦肉精的肉豬，大腦化學作用會產生變化，攻擊性增加，更容易去咬或追逐同伴。
國民黨表示，美國食藥管理局FDA（U.S. Food and Drug Administration）在2006年也警告：萊克多巴胺可能增加豬隻在驅趕過程中，造成受傷和肌肉無力的數量。此外，解剖豬隻屠體發現，高劑量的萊克多巴胺會降低骨骼總重量、磷等礦物質濃度，使骨骼變得脆弱。上述事實都經專業科學驗證，陳吉仲卻用繪聲繪影的手法來混淆是非，只會強化人民反對萊豬進口的意志。國民黨請問陳吉仲，「若豬隻用萊劑安全無虞，為何國內遲遲不開放使用？」，陳吉仲難道不覺得自我打臉、自相矛盾？