經濟泡泡成型　蘇貞昌：保護國人健康前提下進行必要互動

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經濟泡泡成型　蘇貞昌：保護國人健康前提下進行必要互動

記者鄭宏斌／台北報導

calendar_today2020-11-11 11:48:37

蘇貞昌談經濟泡泡
▲經濟泡泡首案成型，行政院長蘇貞昌說，在能保護國人健康的前提下，進行必要互動。（圖／記者鄭宏斌攝，2020.11.11）
首個經濟泡泡成型，經濟部長王美花證實，已有一家電子大廠通過申請，外籍人士將來台洽商。對此，行政院長蘇貞昌今（11）日受訪表示，只要在能保護國人健康的前提下，又能夠在安全的環境及控制中往來，增加外交、經貿或其他方面的互動，這也是必要的。
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蘇貞昌說，台灣是世界最安全的國家，基於有相關必要，也開放外籍人士進入，但是因為這樣開放，漸漸都有一些確診的案例從國外進來，政府也會非常小心。尤其看到國外很多主要國家，都有第二波的武漢肺炎疫情，所以要更小心。
蘇貞昌指出，我們國境風險嚴管，從外交到經貿有很多必要互動，所以在保護國人健康的前提下，用各種方式，如外交泡泡、經貿泡泡等，只要在能保護國人健康的前提下，又能夠在安全的環境及控制中往來，增加外交、經貿或其他方面的互動，這也是必要的，會由相關專業單位做出各種方面的做法，滿足各方需要，謝謝。

在全世界都在努力防疫的同時，WHA（世界衛生大會）11月9日至14日以視訊會議方式復會，許多友邦發表挺台的言論，但遭到大會主席打斷。

蘇貞昌說，健康無國界，台灣的防疫被公認為世界第一，台灣有很好的經驗，可以跟世界各國分享，如果能夠參加世界衛生大會，這是個很有意義的場合，能夠跟大家來分享很有意義，台灣也願意做貢獻。

蘇貞昌指出，很多的友邦、友台的國家都幫台灣講話，政府非常感謝，但卻被制止發言，這非常不對，會激起更多國家、友台人士幫我們仗義執言，政府一定繼續努力，一定願意為世界的衛生、公衛及相關人類的健康做貢獻。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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