經濟泡泡成型　蘇貞昌：保護國人健康前提下進行必要互動

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蘇貞昌指出，我們國境風險嚴管，從外交到經貿有很多必要互動，所以在保護國人健康的前提下，用各種方式，如外交泡泡、經貿泡泡等，只要在能保護國人健康的前提下，又能夠在安全的環境及控制中往來，增加外交、經貿或其他方面的互動，這也是必要的，會由相關專業單位做出各種方面的做法，滿足各方需要，謝謝。
在全世界都在努力防疫的同時，WHA（世界衛生大會）11月9日至14日以視訊會議方式復會，許多友邦發表挺台的言論，但遭到大會主席打斷。
蘇貞昌說，健康無國界，台灣的防疫被公認為世界第一，台灣有很好的經驗，可以跟世界各國分享，如果能夠參加世界衛生大會，這是個很有意義的場合，能夠跟大家來分享很有意義，台灣也願意做貢獻。
蘇貞昌指出，很多的友邦、友台的國家都幫台灣講話，政府非常感謝，但卻被制止發言，這非常不對，會激起更多國家、友台人士幫我們仗義執言，政府一定繼續努力，一定願意為世界的衛生、公衛及相關人類的健康做貢獻。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。