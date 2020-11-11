帛琉旅遊泡泡破局 林佳龍透露下一步：新加坡也在談
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-11 12:06:04｜update2020-11-11 12:06:07
台灣與帛琉研擬推旅遊泡泡，但計畫最後破局，交通部長林佳龍今（ 11 ）日立法院備詢時透露，目前新加坡也已積極洽談，會安排時間與新加坡駐台代表討論，越南也是旅遊泡泡的口袋名單之一。
立委洪孟楷今日於立法院質詢時表示，世界各國都在積極規畫旅遊泡泡，但台灣卻遲遲未開放，先前與帛琉的計畫也宣告破局，讓國內觀光業雪上加霜。林佳龍解釋，帛琉擔心防疫能量不足，加上適逢總統大選，因此才沒有如期開放。林佳龍透露，除了帛琉之外，新加坡也正積極與台灣討論開放旅遊泡泡的可能，之後會安排時間與新加坡駐台代表見面，針對各種方案進行探討，另外像是越南也是口袋名單之一。
綜合外媒報導，新加坡已與香港達成旅遊泡泡協議，預計 11 月 22 日起實施，雙邊旅客可免隔離搭乘飛機旅遊，但須接受新冠肺炎病毒檢測，並在離境 72 小時前提出檢測結果為陰性，初步規畫由新加坡航空及國泰航空每日 1 班次來回，機上乘客上限 200 人。
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