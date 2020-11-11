台美經濟對話20日舉行　溫玉霞：去談判為什麼不去查廠

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台美經濟對話20日舉行　溫玉霞：去談判為什麼不去查廠

記者吳承翰/台北報導

calendar_today2020-11-11 12:10:43｜update2020-11-11 12:11:21

克拉奇拜會蘇貞昌
▲台美將在20日經貿對談，由經濟部次長陳正祺率團赴美和國務次卿克拉奇對談，國民黨立委溫玉霞表示川普政府都不會連任了，即便對談有成果，拜登政府也不見得會接受。（圖／資料照）
台美經濟繁榮對話將在20日登場，由經濟部次長陳正祺率團赴美參加。對於此次對話，國民黨立委溫玉霞認為，下一個四年美國已經不是川普政府執政，這時候去對話意義不大，甚至可以說是扣分的，溫玉霞說「他們該做的不做，既然你們可以去談判，萊豬要進來了，為什麼不去查萊豬的廠？」
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此次經貿對話，將會針對討論全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網路、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源等議題，並不會觸及當前在台灣鬧得滿城風雨的萊豬進口。
民進黨立委陳亭妃表示，供應鏈重組對台灣經濟有很大的幫助，且此論壇會讓BTA（雙邊貿易協定）出現曙光。媒體問陳亭妃，是否會談到萊豬進口議題，陳說「大家過多解讀，這部分不會在討論方向，主要還是談BTA、供應鏈重組、5G產業結合。」

溫玉霞則吐槽政府又在搞大內宣，溫表示美國大選變天，現在台灣跟川普政府談的任何進度，拜登政府不一定會採納，溫玉霞更質疑「不是說進口萊豬前要查廠嗎？既然你們可以去談判，為什麼不去查廠？」
溫玉霞認為，蔡英文政府在美國總統大選前已經過度往川普陣營靠攏，未來還需要跟拜登政府修補關係，此時「一動不如一靜」，「既然他不能給你好處，此時你去跟川普政府接洽幹什麼？這對美關係不太好，是扣分的行為」。
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