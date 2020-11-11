廣編／故宮X寶島眼鏡　你想要的夢幻古物通通戴著走！

行走江湖，想讓老闆龍心大悅、順利升遷上位？想要眼神放電、桃花信手拈來？那你不來一點宮「逗」是不行的！戴上寶島眼鏡大清宮逗系列，讓朕來加持你的新鏡界！

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寶島眼鏡與故宮首度聯名，台灣兩大經典品牌迸發新火花，全新推出大清宮逗系列眼鏡，不僅設計取材自古文物，鏡框工藝也突破歷史新高度！「龍心大悅 如瓔轉心款」取材故宮典藏《清乾隆霽青描金游魚轉心瓶》，鏡腳仿轉心瓶可隨心轉動，好運一戴如魚得水；「翠梅雙侶款」源自《清鏤空點翠鑲珠冰梅紋指甲套》，鏡腳以鏤空設計致敬清代指甲套，典雅又浪漫；「翻牌吧皇上！指翻夜戀款」則出自《白玉松竹梅帶蓋扁瓶》，鏡架可翻轉出不同字牌，充滿小巧思令人愛不釋手！

除了匠心獨具的鏡款之外，只要配眼鏡就送「喜翻你眼鏡盒」，共四款樣式，獨特的雙面設計可不斷翻玩，不管是KUSO後宮人物、本宮美翻、貓奴狗奴，還是皇上請翻牌，每一款都給你面面俱到的有趣喜翻！





既然是清代宮廷系列，寶島眼鏡就連試戴，也提供皇帝皇后的享受！全新推出大清宮逗系列AR線上試戴，讓你不用出門也可以像帝后一樣，輕鬆試戴眼鏡。





大清宮逗系列整付配到好2980元，使用寶島眼鏡EYE⁺Pay支付現折500元，憑故宮票根到寶島眼鏡實體門市購買聯名眼鏡，享配鏡折500元(優惠不得重複併用)。喜愛古物的你，快來寶島眼鏡把故宮夢幻逸品都戴走！



