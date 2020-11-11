春節國旅孝親草案曝光 55歲以上住宿最高補助4500元
春節國旅孝親草案曝光 55歲以上住宿最高補助4500元
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-11 12:30:28｜update2020-11-11 12:30:30
交通部研擬 12 月推出平日團遊獎助，另外還將於明年 2 月 8 至 13 日期間，仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」，觀光局證實，孝親專案初步計畫針對 55 歲以上國民，每房補助 1,500 元，每人最多可用 3 次，適用縣市包括北北基桃竹。
交通部研擬在 12 月至明年 1 月底，因應旅遊淡季推出國旅團遊補助，但因觀光基金水位見底、紓困 3.0 結餘有限，設下「以平日為主、 2 天 1 夜以上、每家旅行社限額」等補助 3 條件。另因過去團旅補助的成效，多集中在中南部及宜花東離島等縣市，為使北北基桃竹地區以招攬國際商務客為主的飯店旅宿業也能受益，交通部整合國道客運、雙鐵等疏運事業及飯店旅宿業，擬於 2 月 8 至 13 日期間，仿效高鐵假期，與旅行業者合作推出「春節疏運孝親專案」。觀光局旅宿組表示，春節孝親方案將於2月8日到13日推出，初步計畫針對 55 歲以上國民，每房補助 1,500 元，適用縣市包括北北基桃竹，民眾要向參與專案的旅宿業者預定孝親方案遊程，當中必須包含交通與住宿，每人憑身分證最多可申請 3 次補助，若是進行 4 天 3 夜遊程，最高可補助 4,500 元。