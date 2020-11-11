相約搭公車營造「柯羅同盟」？羅智強：除非民眾黨不派人
相約搭公車營造「柯羅同盟」？羅智強：除非民眾黨不派人
記者丁上程/台北報導
calendar_today2020-11-11 12:49:30
國民黨革實院長、台北市議員羅智強，今天（11日）上午與台北市長柯文哲，一同搭乘「新聞自由」公車上班，象徵捍衛新聞自由。不過外界也好奇，日前曾有政論節目表示「柯羅同盟」的機會相當高，雙方甚至有可能在2022年台北市長選戰中合作。對此羅智強在受訪時則否認，表示除非柯文哲所屬的民眾黨不派人參選，在藍白合作的情況下，雙方才有可能同盟。
面對媒體訪問時，羅智強表示，今天是『羅柯同車』，但在羅柯同盟的話題上他認為可以分兩個層面討論，「第一個是在台北市長的合作上想都不用想，基本上是不可能，他現在也規劃參加國民黨的初選，初選勝出的話將全力以赴。」羅智強說，「要同盟的話除非民眾黨不推派人選改支持國民黨，所以在選舉上的同盟基本上是不可能的」。但羅智強也強調，在第二個層面上，市政上他在違建的處理、零競選看板的推動，以及台北市印花稅稅源的捍衛，很多政策上都跟柯文哲是一致的，「像今天在新聞自由的議題上，我和柯市長的意見也非常接近，所以當台灣面對執政者濫權時，需要的是『制衡者同盟』。」羅智強說，「不管是國民黨或民眾黨，都有監督執政黨的責任，如果是制衡的同盟或讓市政進步的同盟，我都覺得很好，但選舉的同盟是言之過早」。