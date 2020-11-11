反電商雙11削價！獨立書店「串聯歇業」　網嘆：自損五百

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響應歇業一日的「三餘書店」則表示，網路上的資本通路將促銷變成文化產業消費常態「新書的網路售價還比書店的進書成本還低，當我們看著那遙遙無期的折扣戰車尾燈，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒」。
不過有PTT網友著眼在實體書店串聯的活動效果，懷疑的發文詢問「電商在今天大賺特賺，結果實體書局說為了抵制削價競爭、今天休息，這到底怎麼想的？」，也有不少民眾也認同回應「但消失的不會是電商」、「問題是消費者就會轉到網路去買了啊」、「感覺這跟絕食抗議差不多，無法傷敵，自損而已！」。
而文化部長李永得對此則表示，文化部一直以來用很多實際的行動來支持獨立書店，而且鼓勵獨立書店的營運，包括補助共同運銷公司，讓每個獨立書店取得書的成本比較低，本次藝FUN券也特別邀請所有獨立書店來加入，更強調雙11購物節完全是商業的行為，「我們也尊重獨立書店不以促銷為手段的方式來維護文化產品一定的質量」。
目前響應「#1111書店歇業潮」的書店已經超過40間，包含台北有河書店、桃園瑯嬛書屋、嘉義島呼冊店、高雄三餘書店、台東晃晃二手書店、屏東紅氣球書屋等，除了串聯歇業一天外，也有獨立書店另闢蹊徑呼籲讀者到實體店面消費，台東長濱的書粥就決定延長營業時間至晚上11點11分，有河書店則決定舉辦直播講座談折扣戰對出版、書業的影響。（編輯：楊智傑）