反電商雙11削價！獨立書店「串聯歇業」　網嘆：自損五百

雙11購物之戰打得如火如荼，有電商平台祭出實體書下殺66折的折扣，此舉掀起許多獨立書店串聯「本書店將於11/11歇業」活動發聲抗議，不過這個讓不少讀者看來「自損五百，傷敵掛零」的舉動，也造成討論話題，除了文化部長李永得對此發表看法外，串聯店家也提出「實體書店無法被取代」的價值處，希望消費者能發覺電商削價競爭之下的書業後果。

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全台多間獨立書店、二手書店業者於昨（10）日聯合發起「#本書店將於1111歇業」活動，將於雙11當天「暫時歇業一天」，抵制電商以7折向出版社進書後，再以66折賣出的削價競爭，而統整了串聯店家訊息的「出版魯蛇碎碎念」粉專就點出這樣競爭折扣戰下來，出版社未來也只能提高定價來因應損失，對讀者來說也相當不公。

響應歇業一日的「三餘書店」則表示，網路上的資本通路將促銷變成文化產業消費常態「新書的網路售價還比書店的進書成本還低，當我們看著那遙遙無期的折扣戰車尾燈，有什麼比這更讓堅持賣書的實體書店還心寒」。

▲全台超過 40間獨立書店、二手書店在雙11這天歇業一日，呼籲出版品不該削價競爭。 （圖／取自紅氣球書屋 Le BallonRouge臉書）

不過有PTT網友著眼在實體書店串聯的活動效果，懷疑的發文詢問「電商在今天大賺特賺，結果實體書局說為了抵制削價競爭、今天休息，這到底怎麼想的？」，也有不少民眾也認同回應「但消失的不會是電商」、「問題是消費者就會轉到網路去買了啊」、「感覺這跟絕食抗議差不多，無法傷敵，自損而已！」。

而文化部長李永得對此則表示，文化部一直以來用很多實際的行動來支持獨立書店，而且鼓勵獨立書店的營運，包括補助共同運銷公司，讓每個獨立書店取得書的成本比較低，本次藝FUN券也特別邀請所有獨立書店來加入，更強調雙11購物節完全是商業的行為，「我們也尊重獨立書店不以促銷為手段的方式來維護文化產品一定的質量」。

▲文化部長李永得（右二）對獨立書店的串連活動表示尊重，而藝FUN券也對實體書店有實質幫助。（圖／翻攝自文化部直播畫面）

目前響應「#1111書店歇業潮」的書店已經超過40間，包含台北有河書店、桃園瑯嬛書屋、嘉義島呼冊店、高雄三餘書店、台東晃晃二手書店、屏東紅氣球書屋等，除了串聯歇業一天外，也有獨立書店另闢蹊徑呼籲讀者到實體店面消費，台東長濱的書粥就決定延長營業時間至晚上11點11分，有河書店則決定舉辦直播講座談折扣戰對出版、書業的影響。（編輯：楊智傑）