上櫃有價證券　財政部放寬可作欠稅擔保品

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其次，國稅局為避免欠稅人脫產，可能禁止處分其名下財產或限制出境，欠稅人若能提出相應擔保品，經國稅局同意可暫時解除。
而對前述欠稅擔保品的價值如何計算，過去是規定在「黃金外幣及上市有價證券作為擔保品計值辦法」中，財政部賦稅署表示，為使擔保品的範圍及計價方式更明確，10日已修正發布前述法規，並將其更名為「稅捐稽徵機關受理擔保品計值及認定辦法」，共有兩項修正重點。
第一，擴大擔保品範圍，先前只有易變現的上市有價證券，可作為擔保品，上櫃及興櫃有價證券則交由國稅局個案判斷是否受理及如何計價；10日修正規定後，直接將上櫃有價證券也納入擔保品範圍，以前一日收盤價8成計價，如果是公司債券，則以面額8成計價，算法比照上市有價證券。
同時，也明訂前5個交易日無漲跌福限制的初次上市櫃股票，是以提供擔保日前一天的加權平均成交價格來計算價值。至於興櫃有價證券，賦稅署官員說明，考量其難以變現、價格波動大，且交易量小易於操控，因此仍交由國稅局個案認定是否受理，避免擔保品變成一堆「壁紙」。
第二，是修改黃金作為擔保品的計價方式，過去是以買進價格計價，10日修正後改為以賣出價格計算；自從黃金業務由中央信託局改為台銀承作後，台銀部分就只有提供「賣出價格」，因此比照實務情形作修改。
隨近年金價飆漲，改由賣出價格計算，對長期持有黃金的欠稅人來說，擔保品計價將更有利，不過，賦稅署官員表示，多年來幾乎沒有以黃金擔保的案件。
在以不動產作為擔保品的部分，賦稅署官員說，只是單純將過去規範在解釋令的條文整合至認定辦法中，計價方式並未改變，土地原則以公告土地現值加2成，房屋以房屋評定現值加2成計算；若欠稅人能提供「時價資料」，經查明屬實者，可核實認定。（編輯：趙蔚蘭）1091111