北漂工作仍領低薪！他嘆台北夢碎　網掀關鍵：產業差很多

台灣北中南的發展都不盡相同，而資源相對豐富的北部則吸引不少外地年輕人「北漂」念書、工作，不過有許多人抱怨其實在台北難生存，有網友就發現部分年輕人從事的行業在自己家鄉就有，這讓他不禁好奇反問「北漂做低薪工作的意義為何？」，話題掀起討論，有民眾就總結了兩大關鍵因素。

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原PO發文表示，最近發現有部分到台北工作的北漂青年抱怨著台北生活很不容易，繳個房屋電話費就快沒錢了，根本回不了家鄉，結果點進去看發現他們不是做服務業，就是做業務的，感覺還不是很靠譜的那種。他也不解的詢問這兩種人除非在很偏鄉的地方，不然在自己的家鄉就找得到的工作，為什麼這麼喜歡跑到台北，然後再靠北台北很難生活呢？

▲網友好奇位和同樣領的薪資不高，卻有人執意要北上工作。（圖／翻攝自PTT）

貼文引發網友討論，有部分民眾就認為其實這是年輕人的「台北夢」，希望能過上和自己原本環境不一樣的生活「築夢吧」、「就台北夢吧，不過講真的台北的生活門檻比很多國家的首都還低很多了，不論水、電、交通、房租、便當都是，即使考慮收入水準也一樣極便宜」。

不過也有網友點出關鍵「許多產業都在台北，才會讓人北漂」，像是媒體產業都聚在台北內湖，「藝術文化方面，你去南部鄉下找找看有沒有啦」、「台北市、新北市上市櫃公司多，銀行外商事務所也多」，強調未來轉行或是跨足不同領域的機會相對大。

而根據勞動部主計處的統計「薪資排行」顯示，新竹市47,444元居冠，苗栗縣40,489元、台北市40,096元、新北市39,388元、桃園市39,388元，而全國平均薪資為42,172元，僅新竹市的薪資超過全國平均。（編輯：楊智傑）