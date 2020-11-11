陳其邁宣布仁武產業園區11月19日動工　明年促參目標百億

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邱俊憲指出，過這一年去耗費了非常多時間在討論一些似是而非的「韓氏懸案」，網路上此時此刻都還有一些討論，到底當時後韓國瑜信誓旦旦說中央在卡韓，但摩天輪、追蹤器，到底高雄有沒有發大財？
陳其邁強調，高雄面臨到的是結構性的轉型，不是蓋一個什麼東西就會期待他改變，必須要有整體的配套，讓整個產業能夠快速的升級，這個是全面性的建設，不會去想到什麼蓋什麼，這裡來蓋摩天輪？那裡來蓋一個什麼？對於實質的結構性轉型沒有任何助益。
邱俊憲提到，民間投資促參是城市經濟發展一個很重要的火種，但高雄促參的績效從2015年260億、2016年120億到2018年達到巔峰478億，去年韓國瑜執政下76億，今年六月之前韓國還在瑜執政，到今年十月底的統計只有4.76億，這兩年促參的成績就是這麼的「慘澹」，過去的市長說「高雄要發大財」，實際上的成績是這樣？
對此陳其邁指出，台灣的國營事業很多，因為新冠肺炎的衝擊到今年、明年都還會持續，所以他在行政院時就要求說必須增加公共投資，公共投資其中一個很大部分就是國營事業設備的投資，所以器材更新、設備更新等，包括政府公共投資跟民間的投資增加。
促參的部分，陳其邁也檢視過去促參的成績為什麼不佳？他認為，譬如說招商的條件、誘因的提供明顯不足，也沒有去針對有可能潛在的這些案源來增加更多的民間參與的機會，像特貿三應該有三成左右的權利，所以假如策略成功，就可以立刻拿到三成的分潤，增加市庫財源收入，可解決財政問題、也能活絡城市建設；副市長林欽榮也表示，市府設定的目標就是在明年年底之前能夠達到一百億，能夠重回高雄的光榮。
針對仁武產業園區，邱俊憲也批評，過去從都發局又交到經發局，什麼都準備好給韓國瑜市長了，可是還是遲遲沒有辦法動工，仁武產業園區到底何時才能正式動工？還有大社工業區降編，相關配套和麼時候要做？是不是要組成工作小組開始來討論？不要再原地踏步。
陳其邁強調，仁武產業園區已經耽誤了兩年，園區總共七十四公頃，產業用地佔四十八公頃的，並表示仁武產業園區十一月十九號就會正式動工，昭告天下「投資高雄現在是最好的時機、機會稍縱即逝」，未來不一定會有那麼好的一塊地；而大社工業區降編的問題，陳其邁也重申立場「降編乙等工業區」沒有改變。