中國人大通過決定案　港府取消4位泛民派立法議員資格

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中國人大通過決定案　港府取消4位泛民派立法議員資格

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-11 14:11:37

香港立法會議員楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌
▲香港立法會4位泛民派議員：郭榮鏗、楊岳橋、郭家麒和梁繼昌遭到港府取消議員資格。（圖／美聯社／達志影像）
中國全國人大常委於昨今（ 10、11 ） 2 日於北京人民大會堂舉行第 13 屆會議，今日的閉幕會議上，人大常委通過取消香港立法會議員資格（ DQ ）的規定，包括香港特區政府授權，無須經過法院裁決，直接取消「不達標」的議員資格，香港政府在法案通過後隨即取消泛民主派 4 位議員的資格，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌。
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根據中國官媒《新華社》，中國人大「關於香港特別行政區立法會議員資格問題的決定」提案是應香港行政長官請求提出，委員會所做出的三項決定：訂明香港特別行政區立法會議員，因宣揚或者支持「港獨」主張、拒絕承認國家對香港擁有並行使主權、尋求外國或者境外勢力干預香港特別行政區事務，或者具有其他危害國家安全等行為，不符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區的法定要求和條件，一經依法認定，即時喪失立法會議員的資格。
中國全國人大委員長栗戰書於閉幕式上演講強調，通過此決定是是堅持和完善「一國兩制」體系，依法維護國家安全、維護香港特區憲制秩序的又一重要立法，常委會組成人員在審議中一致認為，作出決定是必要及適當。

今年香港立法會選舉前，泛民主派進行初選創下高投票率，期望能夠取得過半（ 35 ）席次，但港府因應新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，決定延後選舉一年。人大決定指出，此內容適用於原訂於今年（ 2020 ）9 月 6 日舉行的第七屆立法會選舉提名期間，因上述情形被香港特別行政區依法裁定提名無效的第六屆立法會議員。
香港政府在人大通過決定後，宣布 4 名立法會議員，包括楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌即時喪失立法會議員資格，政府稍後會將全國人大常委會的決定刊憲，行政長官林鄭月娥則預定在下午 2 點半會見香港傳媒。
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