青春活力保養聖品　激密活凝素創造2萬家庭使用

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根據公平會7月公布「多層次傳銷事業經營發展狀況調查」，顯示108年334家多層次傳銷事業所填報的多層次傳銷營業總額為935.41億元，其中營養食品類的銷售額大幅度成長，顯見國人對於保健的需求已日益殷切，在眾多的商品理論中，黃福星特別標榜激密活凝素獨特的研發原理「腺體平衡理論」。
什麼是腺體理論？美國科學家提出人體有八大腺體，每個腺體都有其獨特功能；八大腺體透過血液運送傳遞訊號物質，這樣的訊號物質，稱為「激素」，激素對人體協調、恆定，扮演著重要的角色，少量的激素就能對人體產生明顯的影響。
黃福星表示，現代人不當飲食與不良作息、過度壓力等因素，更加速破壞了人體內分泌的平衡，使得老化現象發生的更加快速猛烈，讓健康更容易走下坡。激密活凝素就是將人體內所有的組織、器官保持穩定的自我更新速度，讓身體不斷地校正平衡系統，自然能使身體保持青春與活力。
激密活凝素成分集眾多保養品大成，這也是威力馬業績急劇成長的關鍵。黃福星表示，透過自主研發、生產獨家產品及獨特理論是穩定成長的主因，簡單使用也是主要訴求之一，有別於其他傳銷公司，營養品多達上百種，使用起來不僅需要花更多金錢，也未必能全部都使用的到。
激密活凝素已經取得美國藥物管理局FDA輸入證明，安全無副作用認證，每半年都會自主送檢SGS，檢驗項目包含農藥殘留、重金屬殘留、⻄藥成分等等，是透過嚴格的管控製程及自主檢驗的保健產品。