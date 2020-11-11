韓國本土病例飆升　指揮中心宣布自中低風險國家名單移除

中央流行疫情指揮中心今（11）日表示，由於韓國持續出現公共場所的群聚感染事件，本土病例呈現上升趨勢，已超過中低風險國家的分級標準，因此將其移除。

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指揮中心監測資料顯示，全球目前累計破5千萬例確診，分布於189個國家、地區，病例數以美國10410609例、印度8591730例、巴西5699005例、法國1829659例及俄羅斯1817109例為多，國際死亡病例來到1275211例死亡，以美國243580例、巴西162802例、印度127059例、墨西哥95225例及英國49770例為多。

指揮中心指揮官陳時中指出，韓國持續出現療養設施、職場、學校、教會群聚感染事件，本土病例呈上升趨勢，且已連續兩週超過中低風險分級標準，因此即日起，該國自中低感染風險國家移除。





而各國感染風險級別最新名單，低感染風險國家、地區包含紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。中低感染風險國家、地區則有新加坡、香港、澳洲、柬埔寨。





指揮中心最新資料顯示，國內截至目前累計584例確診，分別為492例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明，另案530移除為空號。確診個案中7人死亡、528人解除隔離、49人住院隔離中。



