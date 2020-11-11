食藥署招2萬名新冠疫苗受試者　即日起登記平台正式上線

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食藥署招2萬名新冠疫苗受試者　即日起登記平台正式上線

記者林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-11 14:51:43

▲參加輝瑞疫苗臨床試驗的志願者透露，副作用包含了頭痛、發燒和全身肌肉痠痛等，更有人將其比喻像「嚴重宿醉」。（示意圖／取自unsplash）
▲食藥署建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」供有意願參與COVID-19疫苗臨床試驗的民眾上網登記，今（11）日起至30號正式開放登記。（示意圖／取自unsplash）
衛福部食藥署為因應新冠肺炎防疫需求，並支持國內有關疫苗產品研發，建立「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」供有意願參與COVID-19疫苗臨床試驗的民眾上網登記，今（11）日起至30號正式開放登記。
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食藥署表示，民眾登記資料將提供疫苗研發廠商或試驗機構，期能加速疫苗臨床試驗進行。
食藥署同時提醒民眾，如有意願參與國內新冠疫苗臨床試驗，可至平台上詳讀臨床試驗個人意向書內容後，再決定是否登記。本平台將依個人資料保護法相關規定，蒐集、處理及利用民眾個人資料。

食藥署指出，平台自11月11日至11月30日開放登記，希冀登記人數可達2萬人以上，以儘早達成國產疫苗國產國用的目標。根據今日上線首日紀錄，截至下午14時30分，已登記人數為71名，食藥署重申，完成登記不等於成為受試者，登記過後後續可能有疫苗研發廠商或試驗機構依民眾提交資訊，主動聯繫詢問是否有意願參加新冠疫苗臨床試驗事宜，屆時民眾仍保有是否參與的決定權。

▲平台建置目的。（圖／食藥署提供）
▲平台建置目的。（圖／食藥署提供）
至於參加臨床試驗的效益與風險，食藥署說明將可協助新冠疫苗研發上市，促使國人可及早取得施打疫苗的機會，風險則為可能會發生不良反應或副作用，因此民眾務必了解相關潛在風險醫療照護及補償措施。

▲食藥署提醒參加臨床試驗的效益與風險。（圖／食藥署提供）
▲食藥署提醒參加臨床試驗的效益與風險。（圖／食藥署提供）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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