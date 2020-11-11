美國推乾淨5G抗中國操控　巴西官方挺但企業保留

我是廣告 請繼續往下閱讀
華為數度否認自家設備有安全風險，並曾表示，華為遵守巴西法律，若巴西當局認為有必要，華為也願接受測試及提供說明。
柯拉克與巴西外交官員會面後，雙方發布聯合聲明說，巴西支持美國「乾淨網路」提案內含的原則。
聲明提到，「乾淨網路」倡議「目的是在5G及其他新科技發展背景下，促進安全及透明、且兼容民主價值和基本自由的環境」。
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在華府說，近50國、170家電信企業及許多全球領頭公司都已加入「乾淨網路」倡議。
蓬佩奧細數，參與者包括北大西洋公約組織（NATO）30個成員國之中的27個；經濟合作暨發展組織（OECD）37個成員國之中的31個；歐洲聯盟27個成員國之中的26個；以及「三海倡議」（Three Seas Initiative）12個成員國之中的11個。
美國政府曾提議給予巴西電信企業財務支援，鼓勵這些企業放棄華為，轉向諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）等西方國家的供應商採購設備。
但巴西前4大電信公司已趕在明年5G頻譜拍賣之前，展開華為設備的測試；這些公司表示，他們不願意限縮自己的選擇。
業界人士向路透社透露，這4大企業收到美國駐聖保羅領事館邀請，但都未派代表出席6日舉辦的柯拉克見面會，因為這份邀請「與自由市場的選擇並不相容」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1091111