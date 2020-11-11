美國推乾淨5G抗中國操控　巴西官方挺但企業保留

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美國推乾淨5G抗中國操控　巴西官方挺但企業保留

中央社

calendar_today2020-11-11 15:41:28

▲巴西總統波索納洛（圖／取自波索納洛 官方臉書）
▲巴西政府今天力挺美國提出的「乾淨網路」（Clean Network）倡議。（圖／取自波索納洛官方臉書）
（中央社巴西利亞10日綜合外電報導）巴西政府今天力挺美國提出的「乾淨網路」（Clean Network）倡議。這項倡議目標是打造一個全球數位聯盟，排除美國認定由中國共產黨政府操控的技術。
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負責經濟成長、能源暨環境事務的美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）赴巴西訪問，巴西政府趁機表達對「乾淨網路」的擁護。柯拉克建議巴西不要向中國電信巨擘華為技術公司採購第5代行動通訊技術（5G）電信網路設備，還稱華為是「中國全球監控的骨幹」。
華為數度否認自家設備有安全風險，並曾表示，華為遵守巴西法律，若巴西當局認為有必要，華為也願接受測試及提供說明。

柯拉克與巴西外交官員會面後，雙方發布聯合聲明說，巴西支持美國「乾淨網路」提案內含的原則。

聲明提到，「乾淨網路」倡議「目的是在5G及其他新科技發展背景下，促進安全及透明、且兼容民主價值和基本自由的環境」。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天在華府說，近50國、170家電信企業及許多全球領頭公司都已加入「乾淨網路」倡議。

蓬佩奧細數，參與者包括北大西洋公約組織（NATO）30個成員國之中的27個；經濟合作暨發展組織（OECD）37個成員國之中的31個；歐洲聯盟27個成員國之中的26個；以及「三海倡議」（Three Seas Initiative）12個成員國之中的11個。

美國政府曾提議給予巴西電信企業財務支援，鼓勵這些企業放棄華為，轉向諾基亞（Nokia）、愛立信（Ericsson）等西方國家的供應商採購設備。

但巴西前4大電信公司已趕在明年5G頻譜拍賣之前，展開華為設備的測試；這些公司表示，他們不願意限縮自己的選擇。
業界人士向路透社透露，這4大企業收到美國駐聖保羅領事館邀請，但都未派代表出席6日舉辦的柯拉克見面會，因為這份邀請「與自由市場的選擇並不相容」。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1091111
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