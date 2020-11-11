秋冬防疫專案將出爐！陳時中曝公佈時間

雖然新冠肺炎疫情在台趨緩，不過許多人擔心疫情恐怕在秋冬之際捲土重來，衛福部長陳時中日前也多次揭露秋冬專案部分內容，陳時中今（11）日於指揮中心記者會上宣布，秋冬專案大致的方向已經底定，將會在下周三（18）的記者會上正式公佈。

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陳時中表示，秋冬專案在指揮中心內部已經有做廣泛的討論，大致的方向已經制定，不過因為茲事體大，跨部會、地方縣市政府合作，預定在周五和地方衛生局政府開會討論可行性，完整的秋冬專案內容預定在下周三（18）的記者會上公佈。

日前陳時中曾透露，自9日起，強化「過去14天內有症狀旅客」的入境檢疫措施，入境有症狀或過去14天內有症狀旅客須配合於機場、或入境後至醫院採集檢體，並至集中檢疫場所等候檢驗結果，被視為秋冬專案的第一彈。





而防疫新生活部份，未來將會加強戴口罩的要求，目前指揮中心僅呼籲民眾務必在8大場所戴口罩，為人潮擁擠或密閉場所，分別有醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競技場、宗教場所、娛樂場所及大型活動，接下來可能會要求8大場所中的部分場所強制戴口罩。



