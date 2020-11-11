秋冬防疫專案將出爐！陳時中曝公佈時間

NOWnews 今日新聞 NOWnews 今日新聞

秋冬防疫專案將出爐！陳時中曝公佈時間

記者黃仁杰／台北報導

calendar_today2020-11-11 15:12:48

▲衛福部長陳時中赴衛環及社福委員會聯席審查備詢。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.10.15）
▲陳時中宣布，秋冬專案將會在下周三（18）的記者會上正式公佈。（圖／NOWnews資料照）

雖然新冠肺炎疫情在台趨緩，不過許多人擔心疫情恐怕在秋冬之際捲土重來，衛福部長陳時中日前也多次揭露秋冬專案部分內容，陳時中今（11）日於指揮中心記者會上宣布，秋冬專案大致的方向已經底定，將會在下周三（18）的記者會上正式公佈。

我是廣告 請繼續往下閱讀

陳時中表示，秋冬專案在指揮中心內部已經有做廣泛的討論，大致的方向已經制定，不過因為茲事體大，跨部會、地方縣市政府合作，預定在周五和地方衛生局政府開會討論可行性，完整的秋冬專案內容預定在下周三（18）的記者會上公佈。

日前陳時中曾透露，自9日起，強化「過去14天內有症狀旅客」的入境檢疫措施，入境有症狀或過去14天內有症狀旅客須配合於機場、或入境後至醫院採集檢體，並至集中檢疫場所等候檢驗結果，被視為秋冬專案的第一彈。

而防疫新生活部份，未來將會加強戴口罩的要求，目前指揮中心僅呼籲民眾務必在8大場所戴口罩，為人潮擁擠或密閉場所，分別有醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競技場、宗教場所、娛樂場所及大型活動，接下來可能會要求8大場所中的部分場所強制戴口罩。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

金馬57「準影后」競爭激烈，獎落誰家搶先預測

繼續作答
金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

金馬獎頒獎倒數！誰是你心目中的最佳男主角？

繼續作答
你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

你最想與《鬼滅之刃》哪位鬼殺隊成員一起執行任務？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀