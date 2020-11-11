台中國際花毯節14日登場　首創沈浸式體驗不再走馬看花

邁入第十年的台中國際花毯節，14日將在新社燦爛登場！今年台中市政府共使用25萬株花草，以愛麗絲花境探險為主題，打造一座立體花卉裝置的奇幻迷宮。最吸睛的打卡點，是高達10公尺的主花毯「紅心皇后」，還有童話中的柴郡貓、趕路的兔子和瘋帽匠等，全都呈現在展區中。市長盧秀燕歡迎大家，跟著愛麗絲來趟奇幻花境探險。

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台中國際花毯節是由台中觀旅局主辦，局長林筱淇表示，花毯節主場占地1.8公頃，共使用25萬株花草，10款花種如四季海棠、萬壽菊等組成立體花卉裝置藝術，繼去年以小王子為主題，今年配合愛麗絲童話發行155年，將經典文學引入花毯節主題，全景洋溢可愛童話風。

▲數大便是美，台中國際花毯節主場動用25萬枝花草，打造立體花卉藝術裝置，美不勝收。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.11)

有別以往，今年花毯節將顛覆傳統走馬看花方式，首創沈浸式體驗，藉由導引讓遊客融入場景中﹔旅遊行銷科專員江品蓉說，花毯主場共分為六大主題，除了紅心皇后的「勇氣之心」，還有成長餐桌、心境之鐘、提問智蟲及抉擇之門等，配合沈浸式體驗，從入口就有柴郡貓藉由提問，讓遊客自行決定接下來要探險路徑，可說多了點互動趣味，是今年花展亮點之一。



▲台中國際花毯節首創沈浸式體驗，入口就有柴郡貓提問，不同抉擇，將決定你探險路徑，多了互動趣味。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.11)

其中主花毯的「紅心皇后」，是以四根柱子撐起，高達10米的紅心皇后，騰空飛撲前方的愛麗絲，重現愛麗絲勇敢對抗紅心皇后與一堆撲克牌士兵的經典場景，是花毯節主要打卡點，每到整點會搭配水霧演出3分鐘花毯秀，屆時可以看到紅心皇后的手及高跟鞋都會舞動，非當可愛。



▲台中國際花毯節以愛麗絲花境探險為主題，童話中趕路的兔子、瘋帽匠等，全都呈現展場中，富有童話風。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.11)

台中國際花毯節邁入10周年，除了用花草打造出六大主題裝置藝術，現場更有30公頃的花海，和室內花卉展覽館，要將新社打造成台版普羅旺斯，14日起展出至12月6日，預估將吸引全台遊客200萬人次到訪。

▲台中國際花毯節展區，規畫六大主題，圖為抉擇之門，由許多門組成，像迷宮一樣，就看遊客如何尋到心中那把正確的鑰匙。（圖／記者金武鳳攝，2020.11.11)

為方便參觀免塞車之苦，市府規畫豐原線、太原線兩線接駁，假日加開東勢線、櫻木花道線共4條免費接駁路線；建議民眾可搭乘台鐵至豐原站轉乘接駁，或將車輛停在太原、大坑經補庫、中興嶺等停車場，再轉乘周邊免費接駁車至展區。