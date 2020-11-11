拜登可能修改川普關稅政策　專家：美零售訂單或回流中國

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美國律師、資深分析人士章家敦（ Gordon Chang ）向《美國之音》分析，目前（美中關係）存在許多變數，包括中國貿易行正在惡化，使外界相信拜登上台後將會保留關稅政策，以此換取其他條件，拜登上任後所能利用的政治回旋餘地非常有限，取消關稅不一定是明智的，拜登會需要考慮各項因素，但最後決策可能要待到明年 1 月才會明確。
維吉尼亞大學（University of Virginia）商學院教授陳朝暉則認為，由於川普的貿易政策在兩黨之中，都很受到歡迎，拜登不會對川普的對中貿易政策大動刀斧，大方向保持不變但會適時踩剎車。目前的美中貿易的現狀是過去幾年美中對抗所產生的長期趨勢，要扭轉這一趨勢需要時間和政治意願，但拜登可能會比川普更加「意識形態化」貿易政策可能是出於政治而非經濟考量。
《路透社》引述分析人士的觀點，預期拜登上任時，可能會順應於國會兩黨議員反對北京的情緒，而堅持川普政府對中國科技巨頭如華為公司的嚴厲政策。
章家敦指出，有跡象顯示，大選日（ 11 月 3 日）結束，拜登被普遍預期當選後，一些大型的零售商已經開始將其採購的訂單，從美國供應商轉向了中國的供應商，大型零售商調整採購是因為預期拜登不會試圖將美中經濟脫鉤。分析人士擔心，這項趨勢必定會傷害美國製造業，也會傷及墨西哥、中美洲的製造業，對美國來說不是好的發展趨勢，美對中的貿易逆差可能再次擴大，演變成為拜登的政治難題。