龍千玉宣布喜訊！披白紗超美模樣曝光

龍千玉將推出新專輯《出嫁》，是繼1987年的歌曲《

不如甭熟悉》後，

睽違33

年新歌再度以婚禮進行曲做為前奏，龍千玉表示：「當年由國語轉戰台語歌壇的第一首台語歌曲，感謝被粉絲喜愛，多年後演唱新曲，熟悉的前奏，心境卻截然不同。」她也為新專輯披上白紗，被問到是不是有喜訊宣布，她笑回：「

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▲龍千玉為了新專輯披上白紗。（圖／豪記唱片提供）

而龍千玉

在錄音室演唱新歌，每每唱到歌詞「尚蓋歡喜的是妳的老爸

！」情緒都會崩潰，龍千玉解釋演唱新歌不是悲從中來，而是想到與老爸的幸福往事點滴，因而溫馨的掉淚，想到當年選擇人生另一段旅程時，看到老爸難得留下的男兒淚，至今仍難忘：「

收到新歌，第一個想到的是父親，從小跟父親感情很好，聽父親說小時候父母曾吵架，母親負氣離家出走一段日子，父親身兼母職的餵我吃奶，從小我們父女感情特別深，想到當年老爸的不捨眼神！」