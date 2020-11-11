不只仰賴COVAX　陳時中說明取得疫苗3大方向

新冠肺炎疫苗研發持續在國際上有所突破，台灣人到底何時能打到疫苗也成為今（2020）年後疫情的熱門話題，指揮中心指揮官陳時中今（11）日表示，目前所有疫苗都還在測試階段，指揮中心也不如外界所質疑只仰賴COVAX平台購入疫苗，而是多方向在努力中。

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針對台灣何時能取得疫苗，陳時中回應，並沒有承諾在1月就會取得，只能說盡快，而疫苗運送的相關冷鏈技術也正在籌備中，不過每一個疫苗都還在臨床測試階段，各有優劣，我們只能依據數據資料和專家評估，我們還是多方向努力，包含COVAX平台、個別廠商的洽購還有國產疫苗催生，另外目前還沒有討論到台廠代工國外疫苗。

而關於中國國台辦在今日稍早宣布，將會安排國人也能施打中國疫苗，陳時中則說，民眾要不要去中國施打疫苗，指揮中心無權限制，同時也對國人信心喊話，「各種的方式我們都盡最大的可能談判、接觸，各種管道我們都沒有放棄，我們談的廠商也不止大家台面上看到的這些。」





另外有專家指出，政府編列了100多億的疫苗預算都投入在COVAX上，已經沒有資源去向其他廠商洽談，批政府「亂花錢」，陳時中反擊，「如果這樣就叫亂花錢，這樣的批評是不公平的也很不當」，我們並不是只有單一管道在進行疫苗採購，COVAX是一個很好的平台，但其他的我們也有考慮，還有本土疫苗的研發和國內藥廠對國外進行採購等等，都在多方進行。



