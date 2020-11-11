影／藝術家駐校指導　彰縣七校美術班聯展激盪藝術花火

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影／藝術家駐校指導　彰縣七校美術班聯展激盪藝術花火

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-11-11 16:50:00

創藝彰美
▲彰化縣立美術館5樓今（11）日起至22日，由縣內7校8班美術班舉辦「創藝彰美」聯合美展。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.11）
延續去年全縣音樂班6校音樂饗宴的藝術風潮，今（11）日起至22日彰化縣內7校8班美術班在彰化縣立美術館5樓舉辦「創藝彰美」聯合美展，由忠孝國小、僑信國小、彰安國中、明倫國中、溪湖國中、鹿港國中及彰化藝術高中等共同參與，期望藉由傳統技藝與科技媒材的結合，激盪出無限花火。
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縣長王惠美說，今年特別集結彰化縣內橫跨國小、國中及高中三個教育階段，共7所學校由美術班聯合聯展，以「在地文化認同」跟「傳統藝術創新」為理念，邀請國立臺中教育大學美術學系曾仰賢講師擔任策展人，辦理「創藝彰美」聯合美展，讓孩子們在學校透過藝術家駐校指導，有更寬廣的多元學習方向。
▲忠孝國小的「鷹揚八卦」，緩緩敘述出灰面鵟鷹與八卦山遷徙的歷史。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.11）
▲忠孝國小的「鷹揚八卦」，緩緩敘述出灰面鵟鷹與八卦山遷徙的歷史。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.11）
彰化藝術高中的「精神性怪獸」及「日常型態」，創作靈感來自對日常生活與物品的觀察，並運用複合媒材產出獨具創意的作品僑信國小以員林自然風情結合水墨，創作「書花香畫鳥語」，描繪出現代社會憧憬的景致溪湖國中則藉由在地農產「葡萄」來探索自我，一串串的人生歷程與意外分歧再相聚，在光影交錯下，顯現「結實纍纍」的自我意象。

忠孝國小的「鷹揚八卦」，緩緩敘述出灰面鵟鷹與八卦山遷徙的歷史彰安國中的「半線創客藝術家~ Maker&Artist」，以「生命樹-光雕紙藝」及「旅讀半線繪本箱子藝術」，將彰化人文特色與地理風光發揮的淋漓盡致。明倫國中透過「Cosplay」與「水墨」的概念結合，展現「玩藝術」的服裝設計新風格。鹿港國中的「普渡歌」，結合廟宇斗拱與數位科技的布景，精彩的呈現出鹿港普渡文化與歷史建築特色。

▲明倫國中透過「Cosplay」與「水墨」的概念結合，展現「玩藝術」的服裝設計新風格。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.11）
▲明倫國中透過「Cosplay」與「水墨」的概念結合，展現「玩藝術」的服裝設計新風格。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.11）
王惠美說，希望透過這樣的平台，給予孩子們多元的刺激，也讓他們能學習到不同年齡層及同儕間的作品，這次展覽在創作過程中，突破傳統框架，著力在藝術教育的實踐，邀請在地藝術家入校授課，藉重藝術家的技藝與經驗，開拓學生的視野，也翻轉了藝術教育的教學方式，讓產出的作品既有傳統技藝與在地文化的底蘊，同時兼具人文思考、關懷家鄉的思維，透過多樣媒材的表現形式，展現出當代裝置藝術的新風貌。

策展人曾仰賢表示，這次藝術教育的推動，破全國不會是只有純粹一種藝術型態的展現，更重要的是從在地文化出發，包括傳統文化藝術、當地的產業、生活型態，結合科技、次文化的cosplay、以及各種藝術表現的媒材等在學生的學習當中，感謝7位藝術家非常用心陪伴學生的學習。
 
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