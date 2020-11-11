影／藝術家駐校指導　彰縣七校美術班聯展激盪藝術花火

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彰化藝術高中的「精神性怪獸」及「日常型態」，創作靈感來自對日常生活與物品的觀察，並運用複合媒材產出獨具創意的作品﹔僑信國小以員林自然風情結合水墨，創作「書花香畫鳥語」，描繪出現代社會憧憬的景致﹔溪湖國中則藉由在地農產「葡萄」來探索自我，一串串的人生歷程與意外分歧再相聚，在光影交錯下，顯現「結實纍纍」的自我意象。
忠孝國小的「鷹揚八卦」，緩緩敘述出灰面鵟鷹與八卦山遷徙的歷史﹔彰安國中的「半線創客藝術家~ Maker&Artist」，以「生命樹-光雕紙藝」及「旅讀半線繪本箱子藝術」，將彰化人文特色與地理風光發揮的淋漓盡致。明倫國中透過「Cosplay」與「水墨」的概念結合，展現「玩藝術」的服裝設計新風格。鹿港國中的「普渡歌」，結合廟宇斗拱與數位科技的布景，精彩的呈現出鹿港普渡文化與歷史建築特色。
王惠美說，希望透過這樣的平台，給予孩子們多元的刺激，也讓他們能學習到不同年齡層及同儕間的作品，這次展覽在創作過程中，突破傳統框架，著力在藝術教育的實踐，邀請在地藝術家入校授課，藉重藝術家的技藝與經驗，開拓學生的視野，也翻轉了藝術教育的教學方式，讓產出的作品既有傳統技藝與在地文化的底蘊，同時兼具人文思考、關懷家鄉的思維，透過多樣媒材的表現形式，展現出當代裝置藝術的新風貌。
策展人曾仰賢表示，這次藝術教育的推動，破全國不會是只有純粹一種藝術型態的展現，更重要的是從在地文化出發，包括傳統文化藝術、當地的產業、生活型態，結合科技、次文化的cosplay、以及各種藝術表現的媒材等在學生的學習當中，感謝7位藝術家非常用心陪伴學生的學習。