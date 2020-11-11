只送不賣！6架經典彩繪機當主角 華航2021年月曆出爐
只送不賣！6架經典彩繪機當主角 華航2021年月曆出爐
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-11 16:20:39｜update2020-11-11 16:20:45
華航今年以「絢耀世界台灣之美 The Beauty of Taiwan, A Shining Star of the World 」為主題，推出全新 2021 年月曆，並首度引用歷年 6 架具台灣特色彩繪機當主角，封面選用帝雉號作為嶄新一年的開始，穿越雲層象徵全新出發。
華航表示， 2021 年月曆以蝴蝶蘭彩繪機、藍鵲號彩繪機、原住民彩繪機、水果彩繪機、三熊友達彩繪機、台灣觀光彩繪機等 6 架經典彩繪機為主題，揉合台灣獨有文化與自然物種，帶領民眾收藏台灣的多元樣貌，也呈現對這塊土地的深刻情感。華航指出，月曆 1 、 2 月以清雅淡麗的蝴蝶蘭呼應台灣蘭花王國的美譽； 3 、 4 月將台灣藍鵲及油桐花成為設計元素，相互映照出台灣得天獨厚的美； 5 、 6 月 選用排灣族最具象徵性的百步蛇傳統圖騰，展現多元文化瑰麗。
7 、 8 月以台灣四季飽滿果實，象徵招牌寶島滋味； 9 、 10 月則是台灣黑熊為主角，表達華航無論順逆都奮勇直前的台灣精神； 11 、 12 月以歲末煙火慶典為發想，勾勒大台北城市夜景，綻放對新一年的期待與祝福。華航說，月桌曆發表向來受到各界矚目及期待，更是民眾爭相收藏的紀念品，今年同樣只送不賣，桌曆改版設計分割翻頁，可依個人喜好自由更替，天天充滿新鮮感，並較往年加大尺寸，曆表也調整為單月一張，提升整體書寫空間。