工作室即展場！亞洲手創展規模再升級 19日盛大開展
工作室即展場！亞洲手創展規模再升級 19日盛大開展
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-11 16:25:54｜update2020-11-11 16:33:00
亞洲最大級生活風格展2020年Pop Up Asia亞洲手創展《Reconnect 從心鏈結》即將在19日至22日連四天於台北松山文創園區開展，今年展區規模全面升級為五大主題展館，集結300個國內外生活風格品牌與線上主題館，並跨足原民特色、數位轉型與社會創新等創作生活面向。
自2016年開始創辦的亞洲手創展，五年來串聯的手創品牌與平台已經超過1000個，逾30個亞洲城市，累計人數超過10萬人。今年展區規模全面升級為五大主題展館，由來自日本、韓國、泰國、香港、澳門、馬來西亞共10個不同的創意團隊共同策展，集結300個國內外生活風格品牌與線上主題館，並首次採取線上與線下同步開展，提供所有與會者無國界創作交流體驗。而線上主題館將亞洲創作者們的工作室化身為展區，且有三大跨界合作專區，囊括原民特色、數位轉型及社會創新等創作生活面向。另外還同場加映香港主題館，現場將展出香港非物質文化遺產的紮作技藝展「紮作麒麟」，結合文學、品茶與手作工作坊。
亞洲手創展為全亞洲第一個以促進手作創業者與組織交流為核心的手作創業展會，從手作創業者的角度出發，探索手作創業的發展趨勢與永續商業模式，主辦單位亞洲手創展執行委員會主席顏瑋志表示，今年Pop Up Asia 亞洲手創展，會是一個串聯亞洲創意行動的開端，將透過通路支援、市場鏈接和共同投資等不同的方式去支援生態系的品牌夥伴們，共同面對接下來的變局與挑戰。此外，為延續與消費者、合作夥伴的永續關係，亞洲手創展設計大會年度代表聯名商品套票，即日起至11/18止，預購票與特色套票開跑，早鳥享有超值預購價220元，20人以上另享有團體票價優惠。展出時間與地點分別為19日至22日每日上午10時至下午6時，松山文創園區的三至五號倉庫。